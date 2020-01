Une scène supprimée “Infinity Saga” inédite révèle un méchant Marvel qui pourrait apparaître dans la phase 5 – .

Maintenant que la saga Infinity est terminée, vous pouvez acheter un coffret contenant tous les 23 films Marvel jusqu’à présent qui contient des scènes supprimées supplémentaires qui n’ont jamais été vues auparavant. Heureusement, ces scènes ont tendance à fuir et la dernière révèle la version Marvel d’un méchant que nous n’avons pas vraiment vu jusqu’ici dans le MCU. Eh bien, nous n’avons pas vu ce méchant dans sa forme originale, du moins comique, mais Marvel l’a apparemment créé avant de donner la hache à la scène principale de ce méchant. Et cela ressemble définitivement au genre de méchant que nous pourrions rencontrer dans les années à venir.

La capture d’écran suivante montre le capitaine Marvel en train de parler à une tête géante, via MCU Cosmic, qui est bien sûr le renseignement suprême. Il s’avère que Marvel a opté pour une représentation précise de la direction de Kree, mais nous ne l’avons jamais vue dans le premier film Captain Marvel parce que la scène a été coupée.

Source de l’image: Marvel

Une suite est en préparation et confirmée pour MCU Phase 5 (2022-2023). Le film se déroule de nos jours, selon des reportages, mais Marvel peut certainement encore explorer l’histoire de Carol. Nous n’avons aucune idée de ce qu’elle a fait après avoir quitté la Terre à la fin des années 90. Et elle a probablement rencontré à nouveau le renseignement suprême après y avoir fait face pour la première fois. Après tout, Far From Home nous a montré que nous allons voir plus de Skrulls dans le MCU. Cela signifie que nous pourrions également voir les Krees à un moment donné.

Dans le premier film Captain Marvel, le renseignement suprême a pris l’apparence du Dr Wendy Lawson lorsqu’il a traité avec Carol. Une scène montrant la tête géante au-dessus aurait été excellente, mais on ne sait pas pourquoi Marvel l’a finalement coupée.

Le clip réel d’où la capture d’écran ci-dessus a été prise n’a pas atteint YouTube, cependant, et vous ne pourrez peut-être pas le voir à moins que vous puissiez mettre la main sur l’ensemble Infinity Saga, chaque fois qu’il est de retour en stock. Le tout coûte 500 $ et seulement 4 025 ont été fabriqués.

Source de l’image: Marvel Studios

