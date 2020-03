Une scène supprimée par Bloodshot accueille Vin Diesel de retour des morts

Une scène supprimée de Vin Diesel actioner Injecté de sang a été publié en ligne, donnant un fragment supplémentaire du film médiocre si vous souhaitez réellement le voir, et peut être visionné ci-dessus.

Le film suit le marin Ray Garrison, qui est tué par un groupe de mercenaires pour se venger d’avoir déjoué une de leurs opérations. Il est ressuscité en utilisant la nanotechnologie par une entreprise cybernétique spécialisée dans l’amélioration des soldats blessés, mais il se rend compte qu’il est à plusieurs reprises implanté de faux souvenirs et utilisé comme assassin pour éliminer ses concurrents.

La scène supprimée a lieu au début du film après que Ray (confusément, il ne soit jamais appelé Bloodshot) soit ramené d’entre les morts pour ce qu’il pense être la première fois, lui fournissant quelques informations sur son nouveau physique et l’état psychologique. Il aborde brièvement une explication de la raison pour laquelle le processus a entraîné l’effacement de la mémoire de Ray alors que toutes ses autres facultés sont restées intactes, et démontre également que sa capacité mentale a été renforcée d’une manière définie de manière oblique.

Le film lui-même n’a pas bien fonctionné, d’abord en raison de la fermeture de sa salle de cinéma par la fermeture des cinémas en raison de la pandémie de coronavirus, puis de la sortie en ligne suivante qui n’installe pas beaucoup d’enthousiasme pour son tracé générique et une action largement peu inspirée. Même la bande-annonce n’inspirait pas beaucoup de confiance, révélant sans ambiguïté plusieurs spoilers de l’intrigue que j’aurais peut-être par ailleurs hésité à publier ci-dessus, mais était probablement nécessaire en raison du peu d’histoires réelles à taquiner.

Injecté de sang est suffisamment simpliste pour que la brève scène soit probablement considérée comme étrangère aux exigences, et a donc été supprimée pour maintenir le rythme rapide du film et ne pas ralentir les choses avec un dialogue inutile, mais en même temps, faire interagir les gens les uns avec les autres en utilisant autre chose que des grognements et des menaces auraient pu donner une certaine variation bienvenue.