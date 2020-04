Une série Black Cat / Silver Sable Marvel pourrait-elle venir à Disney +?

Il y a eu des rapports et des rumeurs sur Sony travaillant sur un nouveau film dérivé de Spider-Man, mettant en vedette Silver Sable et le chat noir, depuis des années. Avec le film qui fera partie de l’univers Sony Marvel, avec Venom et Morpheus.

Il allait être réalisé par Gina Prince-Bythewood, qui a ensuite dirigé le pilote Cloak & Dagger et devait initialement sortir le 8 février 2019. Mais le film a souffert de plusieurs retards et rapporte également que chacun des personnages serait obtenir leurs propres films solo.

Silver Sable est un mercenaire, chasseur de criminels de guerre, leader du Wild Pack et propriétaire de Silver Sable International. Alors que Black Cat est un amoureux, ennemi et allié de Spider-Man. Les deux personnages étaient une partie importante du jeu vidéo Spider-Man le plus récent pour la Playstation 4, qui a vu Spider-Man s’associer avec les deux personnages pour éliminer les méchants. Et l’alter-ego de Black Cat, Felicia Hardy est également apparu dans “The Amazing Spider-Man 2” et a été joué par Felicity Jones de Rogue One.

Lors d’une interview avec le Hollywood Reporter, Gina Prince-Bythewood, on lui a demandé:

Y a-t-il encore de l’espoir pour vous et Silver Sable / Black Cat?

(Rires.) C’est un livre! Les choses sont le statu quo de mon côté. J’adore vraiment ce projet et j’espère qu’il peut encore se produire d’une manière ou d’une autre. Il continue de passer par différentes pensées. D’abord, ça allait être les deux, puis la décision a été prise de les séparer. Maintenant, il y a une pensée de “Hé, peut-être que nous l’avons mis sur Disney + en série limitée”, mais je l’aimais plus comme un film avec eux deux. Donc, j’espère qu’un jour cela peut encore arriver.

Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels Sony travaille sur un certain nombre de retombées de Spider-Man, y compris des émissions de télévision, avec Le président de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a déclaré l’année dernière:

“Nous avons les sept ou huit prochaines années prévues pour ce que nous allons faire de cet actif, et ce ne sera pas seulement du côté du cinéma – ce sera du côté de la télévision. Notre groupe de télévision aura son propre ensemble de personnages de cet univers que nous chercherons à développer. »

Seulement cette semaine, Marvel et Sony ont annoncé un remaniement de leurs dates de films, montrant qu’ils travaillent ensemble et bien que Sony ait certains droits pour faire des spectacles tant qu’ils durent plus de 44 minutes, le faire avec Disney profiterait à toutes les parties .

Rien n’a été confirmé par Sony ou Disney, mais pensez-vous que nous verrons une série Silver Sable et Black Cat sur Disney +?

