‘Une série d’événements malheureux’ La série Prequel serait en développement chez Netflix

Une série All The Wrong Questions serait en développement chez Paramount pour Netflix. La série servira de préquelle à une série d’événements malheureux qui a toutes les saisons en cours de diffusion dans le monde.

Tout d’abord, fournissons un peu de contexte. Une série d’événements malheureux a été l’une des plus grandes séries de Netflix à ce jour, adaptant tous les romans de Daniel Handler qui a écrit sous le nom de plume de Lemony Snicket.

Trois saisons sont sorties pour la série entre 2017 avant de se terminer en janvier 2019 avec la sortie de la saison 3. La troisième saison s’est terminée et comme il adaptait les livres, cela signifiait qu’il n’y avait pas de place pour une quatrième saison. Cependant, comme nous l’avons spéculé, il y avait quelques autres contes dans l’univers qui restaient à raconter.

Maintenant, un an plus tard, nous avons appris qu’une nouvelle série est en cours de développement chez Paramount Television Studios et devrait sortir sur Netflix.

All The Wrong Questions est le roman préquel de l’arc principal de l’histoire d’une série d’événements malheureux.

Ce que nous savons jusqu’à présent

Voici comment le nouveau spectacle est décrit:

Avant que les Baudelaires ne deviennent orphelins, avant de rencontrer A Series of Unfortunate Events, avant même l’invention de Netflix, Lemony Snicket était un garçon découvrant les mystères du monde. Dans une ville en déclin, loin de toute personne qu’il connaissait ou en qui il avait confiance, un jeune Lemony Snicket a commencé son apprentissage dans une organisation que personne ne connaît. Il a commencé par poser des questions qui n’auraient pas dû lui venir à l’esprit.

Daniel Handler, qui a écrit les livres originaux (sous son pseudonyme) sera impliqué dans le projet et Barry Sonnenfeld est une nouvelle fois sollicité pour être impliqué. Bien sûr, Barry a été fortement impliqué dans les saisons 1 à 3 de A Series of Unfortunate Events, réalisant de nombreux épisodes à chaque saison.

Parmi les autres crédits de Barry, on retrouve les trois films Men in Black, Wild Wild West et The Addams Family où il a été directeur. Il a également été producteur de l’adaptation originale de 2004 du film A Series of Unfortunate Events avec Jim Carey.

Que nous voyions le retour de Patrick Warburton qui a joué Lemony Snicket dans la série principale ou que Will Arnett ou Cobie Smulders reviendront pour des rôles reste à voir.

Certains signes avant-coureurs d’une série préquelle susceptibles de se poursuivre plus loin sur la ligne étaient la myriade d’oeufs de Pâques présentés dans la série principale sur Netflix.

C’est tout ce que nous savons pour le moment, mais aimeriez-vous en voir plus dans l’univers de la série des événements malheureux? Faites le nous savoir dans les commentaires.