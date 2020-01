Une série documentaire sur les productions de films d’horreur «maudits» en première mondiale au SXSW

Au fil des ans, de nombreux films d’horreur ont été accusés de «malédictions», les productions étant censées être en proie à des forces surnaturelles. Nous parlons de films comme The Exorcist, The Omen and Poltergeist, et nous supposons que ce seront précisément les films couverts par une toute nouvelle série documentaire en cinq parties “Films maudits», Première au SXSW en mars.

Du showrunner Jay Cheel, “Cursed Films” est une série documentaire qui explore les mythes et légendes derrière certaines des productions de films d’horreur maudits d’Hollywood.

«Cursed Films dévoilera les événements qui ont hanté ces productions à travers des entretiens avec des experts, des témoins et des acteurs, des réalisateurs et des producteurs qui ont vécu les événements réels.»

“Ces films étaient-ils vraiment maudits, comme beaucoup le croient, ou simplement les victimes de la malchance et de circonstances bizarres?”

La dernière fois que nous avons entendu parler de la série, c’est qu’elle nous est parvenue avec la permission de Shudder. “Cursed Films est un regard fascinant sur la raison pour laquelle ces films d’horreur emblématiques ont acquis une réputation si démesurée d’être au centre de tragédies bizarres et d’étranges coïncidences qui semblent défier toute explication”, a déclaré Craig Engler, directeur général de Shudder dans un communiqué l’année dernière.

Le festival du film SXSW de cette année se déroule du 13 au 22 mars. Voir la programmation complète sur EW.