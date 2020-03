Une série “Tron” Disney + était en cours de développement

Disney a plongé dans son énorme catalogue de franchises pour le contenu de Disney + pendant un certain temps et un projet qui était sur la table, avant d’être annulé, était une série basée sur Tron.

Selon le Hollywood Reporter, une série basée sur le film classique des années 80 avait été en cours de développement pour le nouveau service de streaming, par John Ridley, qui est le scénariste oscarisé derrière 12 Years A Slave. Il a un contrat «global» avec ABC Studios, il a donc poussé l’idée à Disney, mais le projet s’est effondré avant qu’il ne soit éclairé par la société car il était considéré comme trop cher pour la plate-forme de streaming.

Le projet étant encore à ses débuts, il n’a jamais été officiellement annoncé.

Tron a vu de nombreuses suites au fil des ans, y compris Tron Legacy et une série animée, appelée Tron: Uprising, qui sont toutes disponibles sur Disney +. Et Disney a travaillé sur un troisième film, intitulé Tron: Ascension, qui verra des personnages informatiques quitter la grille et entrer dans le monde réel. Cependant, ce film est en suspens depuis un certain temps, mais Disney construit actuellement des montagnes russes sur le thème de Tron au Magic Kingdom, qui est basé sur celui construit à Shanghai Disney Resort (sur lequel j’ai monté plusieurs fois, parce que c’est génial), donc la franchise est toujours utilisée dans l’entreprise.

Auriez-vous aimé voir une série Disney + Tron?

