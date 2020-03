En raison des récentes orientations sur le coronavirus, l’événement à venir «Une soirée avec Gina Rodriguez et le journal d’un futur président» au Paley Center de Los Angeles, a été annulé.

L’événement devait avoir lieu le 1er mai à 19 h et aucune date de remplacement n’a été annoncée. Il a été annulé car le Centers for Disease Control a émis une nouvelle recommandation recommandant que les événements et les rassemblements de 50 personnes ou plus soient reportés pour les huit prochaines semaines.

Voici la description originale de l’événement:

Dans son premier projet majeur à la suite de son travail révolutionnaire sur Jane the Virgin, la gagnante du Golden Globe, Gina Rodriguez, revient en tant que productrice exécutive et star occasionnelle de la série de comédie réconfortante multigénérationnelle Disney + Diary of a Future President. Créée par Ilana Peña, la série retrace avec imagination l’histoire d’origine d’un futur président des États-Unis en utilisant la narration des entrées du journal de la jeune fille cubano-américaine Elena (Tess Romero) de douze ans.

Loué par le Hollywood Reporter pour ses «messages positifs et sa séquence admirablement progressiste», Diary présente un casting de premier ordre comprenant Selenis Leyva (Orange est le nouveau noir) et Michael Weaver (The Real O’Neals); et faire ses débuts d’acteur dans la série, Charlie Bushnell; ainsi que des performances exceptionnelles d’invités d’Aisha Tyler, entre autres. Gina Rodriguez et les membres de l’équipe de distribution et de création se joignent à nous pour une projection et une conversation sur les inspirations et le processus créatif derrière cette série gagnante avec une voix créative originale.

.