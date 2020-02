Une star de «Jersey Shore» s’est vu refuser jadis les droits de marque sur son nom – voici pourquoi

Le marquage de marques peut être une entreprise délicate, en particulier lorsqu’il s’agit de mots ou de noms particuliers. Le Bureau américain des brevets et des marques n’est pas toujours ouvert à de telles choses, car ils sont perpétuellement inondés de demandes de marques, dont certaines frisent le ridicule. Cependant, être «Snooki» de Jersey Shore pourrait nécessiter quelques exceptions.

Oui, Nicole «Snooki» Polizzi a essayé une fois de marquer son surnom pendant le pic de la course de Jersey Shore. Une telle chose n’est pas rare, et des marques de commerce ont été émises pour de nombreux noms de personnages ou ceux utilisés comme surnoms dans les émissions de télévision.

Dans le cas de Polizzi, elle a été refusée parce qu’elle avait été battue par un personnage de dessin animé de toutes choses. D’autant plus que le temps fait une grande différence pour savoir si quelqu’un peut correctement déposer sa marque.

Le casting de Jersey Shore | Jamie McCarthy / . pour MTV

Quand Snooki a-t-elle essayé de déposer son nom?

Selon un rapport à ce sujet de Business Insider en 2011, Polizzi a essayé la route des marques de commerce pour «Snooki» en 2010. À l’époque, Jersey Shore était brûlant sur MTV, même si les opinions de plusieurs critiques étaient partagées.

Une chose est sûre, Polizzi avait beaucoup de prévoyance pour trouver des moyens de protéger son image et son avenir. Elle se plongeait tôt dans d’autres intérêts commerciaux, ce que les gars de la distribution n’ont pas fait immédiatement.

Pas étonnant qu’elle soit généralement considérée comme la plus réussie de la distribution qui est toujours vue aujourd’hui. Non pas que toutes ses activités commerciales mèneraient à des résultats parfaits. Lorsqu’elle a déposé sa demande de marque pour «Snooki», le Bureau des marques avait des inquiétudes concernant le nom parce que quelqu’un d’autre avait nommé un chat de la même manière.

À l’époque, il y avait un chat de bande dessinée dans les livres pour enfants nommé “Snooky”, quelque chose qui semble aujourd’hui oublié. Dans l’esprit du Bureau des marques, ils craignaient que le nom de Snooki ne soit confondu avec Snooky le chat.

UNEau moins, elle n’a pas essayé de marquer des mots

Wawaaa! Personne ne savait qui était Snooky the Cat jusqu’à ce que je fasse une demande de marque! Je suis les vraies chiennes Snooki!

– Nicole Polizzi (@snooki) 17 août 2010

Ne pas réussir à faire des marques commerciales n’est pas inhabituel, surtout lorsque quelqu’un essaie d’aller au-delà d’un nom pour commercialiser certains mots, termes ou expressions. Donald Trump a essayé de faire une marque sur “Vous êtes renvoyé!” Alors que vous étiez sur The Apprentice, mais il a été refusé parce que les règles sur les marques et les droits d’auteur disent que personne ne peut légalement protéger des phrases.

Tout ce qui est trop courant ne peut pas être déposé. Cela n’explique toujours pas l’étrange refus de “Snooki”, étant donné que peu de personnes ont déjà déposé un tel nom. D’ailleurs, Snooky the Cat n’était pas très bien connu même en 2010 pour justifier trop de confusion. De plus, les noms ne sont pas orthographiés de la même manière pour la différenciation.

Avec des situations comme celle-ci, il est probable que beaucoup se demandent si le niveau de jugement à l’USPTO est vraiment assez bien pensé. Il convient également de déterminer si l’attente peut faire une grande différence quant à la possibilité de donner une marque.

Étant donné que Polizzi est toujours sous les yeux du public (y compris dans les émissions de téléréalité Snooki & Jwoww: Moms With Attitude et Jersey Shore: Family Vacation), le nom «Snooki» est toujours un nom principalement familier.

“Snooky the Cat” est-il vraiment si connu maintenant?

Personne d’autre n’a utilisé le nom de «Snooki» pour quoi que ce soit, donc Polizzi n’aurait probablement pas à faire de marque de toute façon, car un cessez-le-feu serait évident. Cependant, lors de vos premiers débuts dans le monde du showbiz, il est facile de paniquer et de penser qu’un nom pourrait être volé lorsque de grands signes de dollars clignotent dans la tête.

De nos jours, il est douteux que des millions de personnes sachent qui était Snooky the Cat depuis plus de dix ans que Snooki a essayé de protéger son surnom. Selon Entertainment Weekly, les livres de Snooky the Cat racontaient l’histoire d’un chat qui est tombé dans l’océan d’un bateau et s’est lié d’amitié avec des créatures marines sous-marines.

Demandez à n’importe quelle personne au hasard dans la rue qui est Snooki et ils reconnaîtraient probablement Polizzi sur le personnage du livre. Là encore, si l’un ou l’autre nom ne s’inscrit pas auprès de la majorité demandée, Polizzi ne devrait probablement pas se donner la peine de remplir une nouvelle demande de marque.