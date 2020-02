Une star de la voix d’Hollywood dans une nouvelle publicité Adidas – HITC

La dernière publicité d’Adidas présente la voix d’un A-lister hollywoodien que vous êtes tenu de reconnaître.

La création d’une publicité télévisée mémorable et réussie doit être considérée comme une forme d’art car il existe de nombreuses façons d’attirer l’attention du public.

L’une des meilleures façons d’y parvenir est d’inclure quelqu’un ou quelque chose de célèbre, comme une chanson, un lieu ou un acteur bien connu.

Dans le cas de la nouvelle publicité d’Adidas, c’est certainement cette dernière, car ils ont dépensé beaucoup d’argent pour attirer l’un des plus grands noms d’Hollywood.

Le changement est une annonce de sport d’équipe

L’annonce elle-même est assez simple, tout bien considéré.

Nous suivons un jeune adolescent portant du skateboard Adidas lors de son premier jour dans une nouvelle école alors qu’il se dirige vers la bonne classe.

Alors que le nouvel élève parcourt ce qui semble être un cours de théâtre, une cantine et arrive enfin au gymnase / salle de sport de l’école, nous entendons une annonce venir à travers les haut-parleurs tandis que le narrateur offre un discours de motivation sur la façon dont travailler ensemble peut rendement beaucoup plus que de travailler seul.

Qui est la voix?

La voix dans l’annonce est celle de l’acteur Jonah Hill, mieux connu pour ses rôles dans The Wolf of Wall Street, 21 Jump Street et la mini-série Netflix Maniac.

Hill, qui a maintenant 36 ans, a commencé à jouer à 21 ans et a également tourné son attention vers la scénarisation, la production et la réalisation.

Après une carrière d’acteur déjà impressionnante, Hill a fait ses débuts de réalisateur en 2018 avec le film Mid90 qu’il a également écrit.

D’où pourriez-vous reconnaître Jonah Hill?

Jonah Hill a fait ses débuts d’acteur en 2004 dans le film I Heart Huckabees, mais son véritable rôle de percée est venu dans la comédie Superbad de 2007 où il a joué aux côtés de Michael Cera et Emma Stone, lauréate d’un Oscar.

Suite à cela, Hill est apparu dans Night at the Museum 2, How to Train Your Dragon, Django Unchained, Sausage Party et bien plus encore, avec un total de 58 crédits d’acteur à son nom au moment de la rédaction.

Dans d’autres nouvelles, le changement est un sport d’équipe: la voix de Hollywood A-lister stars dans une nouvelle publicité Adidas