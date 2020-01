Une star de télévision controversée a réalisé 1,8 million de dollars avant l’épisode

Combien un acteur spécifique est payé par épisode dans une émission de télévision peut parfois être perplexe lorsque la star en question a un style de vie douteux. Bien qu’il n’y ait pas trop de scénarios comme celui-là, le fait que Charlie Sheen faisait fortune quand sur Two and a Half Men peut sembler douloureux avec le recul.

Étant donné que la vie de Sheen a basculé après son virage dans la série, il est facile de dire maintenant qu’il s’est essentiellement auto-détruit après avoir été un favori de la télévision. Cependant, il vaut la peine de remonter dans le temps une décennie pour réanalyser comment il a fini par être l’un des acteurs les mieux payés de la télévision.

Certains pourraient dire qu’il ne valait pas autant à l’époque. Pourtant, lorsque les notes deviennent la preuve dans le pudding, il peut commencer à porter ses fruits de manière exorbitante.

Charlie Sheen est toujours l’un des acteurs les mieux payés de l’histoire de la télévision

Charlie Sheen | Rich Polk / . pour California Strong

Basé sur une liste du Top Ten compilée par E! Il y a quelques années, Sheen était la star de télévision la mieux payée à l’époque. Environ un an avant son licenciement en raison de son comportement bizarre, il gagnait 1,8 million de dollars par épisode, ce qui est encore rare à la télévision.

Il y a 20 ans, la plupart des gens haletaient encore devant le casting de Friends qui gagnaient 1 million de dollars par épisode. Peu de temps après, d’autres se rapprochèrent de Sheen comme Kelsey Grammer, Tim Allen et Ray Romano.

De nos jours, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon ont battu le record de Sheen en gagnant chacun 2 millions de dollars pour jouer et produire The Morning Show sur Apple TV +. Lors de l’atterrissage de grands noms comme celui-ci, il n’est pas surprenant qu’Apple ait voulu avoir des poches plus profondes.

Mais avec Sheen, qu’est-ce qui a incité CBS à donner autant pour sa performance en tant que Charlie Harper? Lorsque les notes sont bonnes, les négociations mènent presque toujours à un jackpot.

Beaucoup ont oublié la popularité des «deux ans et demi»

Il y a une décennie, l’Amérique était un endroit légèrement différent, y compris une époque où le comportement de Sheen était en quelque sorte pardonné avant le début du mouvement #MeToo. La saison 2010-2011 a été lorsque Sheen a réussi à négocier un accord pour faire ses 1,8 million de dollars par épisode, uniquement parce que Two and a Half Men était sur une note élevée.

Il était en moyenne d’environ 15 millions de téléspectateurs par nuit à cette époque, donnant du carburant à Sheen pensant qu’il valait une fortune. D’une certaine manière, il avait raison car il semblait être l’ancre comique parfaite de la série grâce au personnage reflétant sa propre personnalité.

Non pas que Charlie Hunter soit aussi fou que Sheen, comme le public allait le découvrir. Ses bouffonneries folles contre la série peu de temps après semblent apparentées à un suicide professionnel rétrospectivement. Sans aucun doute, ses problèmes de drogue étaient à blâmer, mais ses critiques envers Chuck Lorre sont toujours un énorme mystère après avoir fait partie de quelque chose que la plupart des acteurs donneraient à tout.

Bien sûr, Sheen a pris sa revanche plus tard en quittant et en se retrouvant dans une autre émission populaire (Anger Management sur FX) où il a été payé à nouveau plus que certains ne le pensaient.

À l’avenir, les étoiles pourraient être payées en fonction de ce qu’elles valent aux yeux du public

Sheen était déjà un personnage controversé avant Two and a Half Men, ce qui a donné lieu à des spéculations.

Au moins, le monde de la télévision peut célébrer le paiement de deux femmes de premier plan qui ont une réputation stellaire. Au fil du temps, on s’attend probablement à ce que davantage de stars de cinéma se tournent vers les services de câblodistribution et de streaming, créant peut-être de nouveaux précédents dans leur rémunération. Tous ces 10 millions de dollars de paie auxquels ils sont habitués dans les films peuvent finir par devenir le nouveau contrat TV que peu de gens pourront jamais atteindre.

Quant à Sheen, il peut se faire définitivement dans le showbiz. À moins qu’il ne réussisse à redémarrer avec succès Two and a Half Men comme l’un de ses fantasmes de showbiz les plus récents.