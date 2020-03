Une tonne de nouveaux skins Fortnite Chapter 2 Saison 2 ont fui

Epic Games vient de déployer la dernière mise à jour pour Fortnite et comme d’habitude, les mineurs de données se sont rapidement déplacés pour dénicher tous les fichiers faisant référence au contenu à venir. Le disjoncteur de longue date HypeX a déjà refait surface après leur dernière exploration et a révélé une tonne de goodies que les joueurs pourront bientôt obtenir. La découverte comprend 11 nouveaux skins de personnage à venir, presque tous conçus autour du thème central de l’agent secret du chapitre 2 de la saison 2.

Les joueurs à la recherche de quelque chose de moins, disons, discret, seront cependant ravis d’apprendre que deux reskins transformant les personnages existants Jonesy et Bandolette en versions “ Slurp Juice ” de leur moi plus charnu sont présents, comme aussi, est celui surnommé le “ Slurp Leviathan ‘.

Découvrez-les via la galerie ci-dessous:

Un assortiment aléatoire de skins d’armes, Back Bling et enveloppements a également été découvert, dont l’un sera immédiatement familier aux fans de Deadpool de Marvel. L’anti-héros grossier a été en vacances à Fortnite depuis plusieurs semaines maintenant et charge actuellement les joueurs de terminer un certain nombre de défis tout au long de la saison. Bien qu’il ne soit pas encore confirmé, le prix final pour avoir terminé chaque tâche devrait être le costume du personnage et il ne faudra pas longtemps avant de le savoir avec certitude. Pour une ventilation complète de chaque défi disponible et comment le terminer, voir ici.

En ce qui concerne le contenu jouable ajouté avec le patch de cette semaine, Epic a enfin introduit un nouveau véhicule, le Choppa, dans le bac à sable. Les hélicoptères sont disséminés sur la carte, dont certains sont plus faciles d’accès que d’autres. Pour une carte de tous les emplacements possibles d’apparition, dirigez-vous de cette façon.