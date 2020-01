Une tribu amazonienne a remporté un procès contre une société pétrolière et économise des milliers d’acres de forêt tropicale

L’environnement est sur toutes les lèvres et nous réalisons que nous devons en prendre soin, cependant, nous ne savons pas tous comment nous pouvons aider, mais nous savons clairement que nous devons faire quelque chose. Bien sûr, l’une des actions que nous pouvons toujours faire est de recycler, de minimiser l’utilisation de plastique, de planter des arbres, ces activités représentent un bon début et sont à la portée de tous.

D’un autre côté, l’une des actions importantes à mener est d’empêcher les grandes entreprises de continuer à dévaster les espaces verts de notre monde. L’une des vastes zones où se trouvent des millions et des millions d’arbres est la forêt amazonienne.

Les énormes quantités d’arbres qui s’y trouvent sont responsables de l’absorption du dioxyde de carbone, tout en ayant la capacité de produire de l’oxygène. Sans parler de la grande diversité des animaux qui y vivent, nous parlons certainement d’un écosystème de grandes proportions, qui peut être affecté si seulement une «petite» zone est coupée.

C’est précisément son énorme richesse en termes de ressources qui le rend si précieux pour de nombreuses entreprises qui se sont consacrées à en tirer tout ce qu’elles peuvent, quelle que soit sa grande importance pour la terre. La dernière goutte a été lorsque le gouvernement de l’Équateur prévoyait l’exploitation d’un total de 7 millions d’acres de forêt juste pour aller à la recherche et extraire le pétrole.

Mais les Waorani de Pastaza, une tribu amazonienne, qui est restée en place pendant de nombreuses années, se sont opposés au projet, déterminés à défendre ce qui a été leur maison pendant des centaines d’années.

À l’heure actuelle, la tribu a réussi à arrêter le projet et a également interdit aux entreprises et au gouvernement de l’Équateur de commencer à forer sur un demi-million d’acres. C’est la Cour provinciale qui a rendu la décision en faveur de la tribu et du monde.

Cependant, ils se préparent encore parce qu’ils vous suivent que la résolution sera portée en appel, car pour le gouvernement et les grandes entreprises, il y a toujours beaucoup d’argent en jeu.

La cour a reconnu que le gouvernement avait violé notre droit de vivre en liberté et de prendre nos propres décisions concernant notre territoire et l’autodétermination.

Notre territoire est notre décision, et maintenant, comme nous le possédons, nous ne permettrons pas au pétrole d’entrer et de détruire notre environnement naturel et de tuer notre culture.

Espérons que la tribu amazonienne et la jungle pourront atteindre leur paix et continuer à vivre en paix loin de toute exploitation environnementale.

