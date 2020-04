Une trompette à la main, un pompier fait la joie des détenus de Rio de Janeiro

▲ Elielson Silva s’occupe de jouer pour les habitants de Rio, toujours dans son uniforme et son camion de pompiers. Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Mercredi 8 avril 2020, p. 8

Rio de Janeiro. Dans sa tenue de pompier, Elielson Silva se tient à 50 mètres du sol, au sommet d’une échelle dépliée de son camion.

Il est presque aussi haut que le colossal stade Maracana derrière lui. Devant vous, une série de bâtiments avec des gens enfermés par le coronavirus, jetant un coup d’œil par les fenêtres ou se promenant à travers les balcons.

Il porte la trompette à ses lèvres et la musique commence à jouer, ce qui aide les gens à lutter contre l’ennui et à oublier un peu la pandémie.

Silva touche des thèmes familiers, en particulier ceux qui parlent de Rio et évoquent des temps plus insouciants: des classiques tels que Ciudad Maravillosa, Sé que te amaré, Aquarelle du Brésil et Samba del avion.

Tout le monde souffre de la pandémie. «J’essaie de remonter le moral de la population de Rio, d’atténuer les regrets de cette époque où nous vivons», explique Silva, qui travaille à la caserne des pompiers de la ville depuis 18 ans. Apporter de la musique, de l’air à ces gens a été important pour moi en tant que musicien et pour le département.

Des hauteurs à près de 70 mètres, il a joué dans toute la ville. Même dans les zones touristiques vides de nos jours, comme la plage de Copacabana et au pied du Pain de Sucre. Également dans les communautés pauvres telles que les favelas de Rocinha et Jacarepaguá. Dimanche, il a visité trois quartiers, toujours avec son uniforme lourd et son casque de pompier, malgré la chaleur.

Applaudissements de tous les côtés

Partout, ils l’applaudissent et l’encouragent. Écouter cette musique nous donne envie d’être à Rio, cela sauve notre sens de la communauté, a déclaré Renata Versiani, se penchant par sa fenêtre, d’où elle a regardé jouer Silva. Des initiatives comme celle-ci nous rappellent qui nous sommes en tant que communauté. Heureux d’avoir une telle surprise.

Les pompiers de Rio ont joué un rôle important dans la campagne du gouvernement de l’État pour convaincre les gens de la nécessité de rester chez eux pour lutter contre la propagation du virus. Ils ont visité les plages légendaires, diffusant des messages par haut-parleurs demandant aux baigneurs de rentrer chez eux.

Lorsque le gouverneur de Rio a imposé des mesures restrictives, les pompiers ont aidé à éloigner les gens des plages.

Silva essaie de rendre l’isolement moins accablant. Dans le quartier de Flamengo, le soleil s’est reflété sur sa trompette lorsqu’il a joué les dernières chansons. L’hymne du Brésil, puis Alléluia. Les gens ont applaudi quand les escaliers ont commencé à descendre.

Félicitations à ces héros, a déclaré Silva, en montrant ses collègues en dessous de lui. Puis elle posa ses mains sur son cœur et se pencha modestement en avant.

