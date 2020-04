Une usine de PC crée des ventilateurs d’urgence contre le Coronavirus COVID-19

La société américaine Maingear, bien connue pour fabriquer des PC axés sur le monde du jeu, a annoncé aujourd’hui qu’elle restructurerait une grande partie de son usine du New Jersey pour construire des ventilateurs d’urgence si nécessaires dans les hôpitaux en raison du taux énorme d’infections à coronavirus COVID -19 dans votre pays.

Le coronavirus COVID -19 affecte gravement la capacité des patients à respirer, c’est pourquoi les ventilateurs de ce type sont si nécessaires dans le monde en ce moment, et comme les masques chirurgicaux, il n’y en a pas assez pour tout le monde.

Le ventilateur créé par Maingear s’appelle LIV et il a la même structure que l’un de ses PC (car le prototype est fabriqué à partir d’une armoire) mais il n’a pas les composants d’un. Il intègre un système d’alimentation en oxygène complexe avec une interface à écran tactile. Il s’allume et commence à fournir de l’oxygène en 1,5 seconde.

LIV est conçu pour aider les patients sous thérapie intensive, et les médecins peuvent tout voir, de la pression expiratoire aux respirations par minute sur l’écran. Un certain nombre de préréglages sont disponibles pour aider les travailleurs médicaux non formés à utiliser l’appareil.

Ce projet n’est pas encore approuvé par la FDA, mais Maingear dit qu’ils sont déjà en pourparlers pour fournir les ventilateurs aux hôpitaux locaux, et qu’ils seront bientôt en mesure de les expédier dans d’autres parties du monde.

