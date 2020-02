Une vidéo de 1989 prédit à quoi ressembleront les maisons en 2020

Un internaute a sauvé un clip vidéo du programme de la BBC “Tomorrow’s World”, délivré en 1989, où plus que de parler d’architecture, ils font une série de prédictions sur la façon dont les maisons seront en 2020. Bien sûr, la vidéo seule est un joyau, mais le plus impressionnant est que Ils n’étaient pas si loin de la réalité et qu’à cette époque, le monde ne connaissait toujours pas Internet, encore moins les smartphones.

L’objectif explique Christine MacNulty, PDG d’Applied Futures à ce jour, il s’agissait de projeter le rôle que la technologie aurait à l’avenir, en supposant que les maisons en 2020 seraient totalement écologiques remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et contrôlée par les nouvelles technologies rendrait tout possible, changeant nos vies pour autant que nous la connaissions.

«En 2020, il y aura une pression énorme pour que nous cessions d’utiliser des combustibles fossiles pour protéger la planète. Cela signifie que la gestion de l’énergie dans nos maisons sera d’une importance cruciale », Dit la femme d’affaires. Mais allons-y en partie, Philippa Forrester, animatrice de l’émission, tente de convaincre le public, que sIl sera possible de concevoir la décoration de chaque pièce des maisons, en choisissant n’importe quel style, en le changeant et en l’adaptant aux goûts de chacun.

“La technologie n’est pas visible, mais sera présente pour faire ses devoirs”dit le chauffeur. D’une certaine manière, c’est vrai. Actuellement, il existe des dizaines de applications où il est possible de concevoir la couleur et la distribution des meubles, dans chaque coin de la maison.

D’autre part, Peter Snow, le chef d’orchestre du spectacle, veille à ce que les lumières des maisons en 2020 s’allument et s’éteignent à volonté. Vérité! Même les amortisseurs qui s’allument sous les applaudissements sont passés de mode, la technologie d’aujourd’hui vous permet d’allumer et d’éteindre non seulement la lumière, mais plusieurs appareils tels que le lave-linge et le lave-vaisselle en même temps, qu’ils soient présents ou distants via l’Apple HomeKit ou Google Home.

Le premier connato de SIRI et Alexa! Snow explique qu’à un moment donné, il sera possible d’écouter de la musique différemment que d’habitude. “Une simple commande vous donnera de la musique, qui peut provenir d’une bibliothèque de sons. Bach, s’il te plait! les phrases du conducteur. Heureusement, ils avaient absolument raison, maintenant nous avons non seulement des haut-parleurs de toutes tailles, couleurs et multifonctions, mais la capacité du Les assistants virtuels et les haut-parleurs intelligents nous impressionnent.

Échec épique! L’une des prévisions faites pour les fonctions domestiques en 2020 est que le Les fenêtres peuvent arrêter le rayonnement solaire, se transformer en écrans et même devenir des murs pour faire partie de la décoration. Jusqu’à présent, même Superman ne peut pas arrêter les dégâts du soleil, alors que jusqu’à présent, personne n’a inventé une fenêtre bifonctionnelle. Malheureusement, il n’est également pas possible de garder chaque pièce dans les maisons à une température différente, ce serait contre-productif pour les efforts d’économie d’énergie.