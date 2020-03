Une vidéo de Belinda divulguée par son ancien Criss Angel de 2017

Vidéo de Belinda divulguée par son ancien Criss Angel de 2017 | INSTAGRAM

Belinda a toujours été très innovante et ses fans ont vérifié la fuite de l’une de ses vidéos de 2017, qui n’a jamais été rendue publique.

Cependant, aujourd’hui, ils ont eu une surprise, car cette vidéo cachée et dirigée par leur ex-petit ami a été filtrée et est très appréciée.

Je viens de voir “Báilalo” de Belinda et une fille. Comment pourriez-vous ne pas connaître cette vidéo et la chanson?

– El Banano de Ecatepec (@Leo_vega)

28 février 2020

Elle s’appelle “Báilalo”, une chanson où le mexicain a collaboré avec le DJ américain Steve Aoki et le portoricain Zion & Lennox, la vidéo écrite et réalisée par l’illusionniste Criss Angel, ex-petit ami du chanteur.

Ce jeudi a été partagé sur les réseaux sociaux et des milliers d’utilisateurs ont célébré la sortie du sujet, car ils l’ont trouvé très tôt pour leur année et l’ont beaucoup aimé, à tel point qu’ils se demandent même quelle est la raison pour laquelle il n’a pas été publié à l’époque.

Le matériel n’a pas été téléchargé par Belinda ou Criss Angel, donc on ne sait pas comment il est arrivé sur Internet, mais il est téléchargé en haute définition et la grande production avec laquelle il comptait, il semble que Criss était un peu cher Soyez avec le Mexicain.

Les utilisateurs commentent combien ils l’aiment, même certains disent qu’il ressemble à certaines des chansons les plus écoutées au cours des derniers mois, donc cela aurait pu être un succès en 2017, cependant, on ne sait pas quelle était la raison de cela décision

Criss n’en a pas parlé, mais Belinda a écrit avec sa chaîne YouTube officielle un cœur comme commentaire dans la vidéo “Báilalo”, qui est téléchargée sur la chaîne JME Records.

La controverse a commencé en 2017 après la dissolution de Criss Angel et aussi l’actrice a été rendue publique, car le magicien a décidé de montrer les coulisses avant la date de sortie de la vidéo, provoquant un grand mécontentement parmi les fans de la chanteuse, qui considérait son comportement comme une vengeance.

La production millionnaire de la vidéo a également eu la participation du Cirque Du Soleil, selon l’illusionniste, il a demandé au chanteur de payer les frais de la production pour obtenir le droit d’auteur. Le thème mélange les rythmes de Steve Aoki, la pop de Belinda et les rythmes latins de Zion & Lennox.

C’est une fête dans le désert avec des scènes chères et de nombreux costumes. Récemment, sa chanson “Love at first sight”, en collaboration avec Los Angeles Azules, a réussi à obtenir une nomination pour le prix Lo Nuestro.

