Une vidéo montre un calmar géant du golfe du Mexique

Comme s'il s'agissait d'une histoire de Jules Verne, des 759 mètres (2500 pieds) d'eaux usées sous la surface du golfe du Mexique émerge un énorme calmar capturé sur vidéo et plongeurs surprises.

Au début, on voit un bras mince et ondulé sortir de l'obscurité, il est soudain divisé, et ce qui était un appendice curieux et Solitaire est un bouquet torsadé de tentacules jusqu'à ce que, enfin, un calmar géant fleurisse du noir et de l'attaque. Ensuite, il s'estompe dans les profondeurs aussi brutalement qu'il a émergé.

Donc, pour la première fois, un calmar géant en direct a été filmé dans les eaux américaines. La vidéo a été capturée par une équipe de chercheurs lors d'une expédition financée par la National Oceanic and Atmospheric Administration qui étudiait les effets de la privation de lumière sur les créatures des grands fonds vivant dans la «zone de minuit», à 3280 pieds (1000 mètres) sous la surface.

Pour apporter l'image historique au monde, l'équipe de 23 personnes a dû utiliser une sonde spécialisée, avoir la chance d'attirer le calmar insaisissable à une caméra et de le retrouver entre des heures et des heures de vidéo.

Les calmars géants jouissent de l'imagination humaine d'une renommée monstrueuse et, comme les pieuvres, ils peuvent ressembler à des êtres extraterrestres ou à des animaux préhistoriques désireux de mettre fin aux navires, mais cette vidéo montre, pour la première fois, que ceux-ci sont réels, ils prennent plutôt soin d'eux-mêmes et restent dans l'abîme.

