Une vidéo virale de combats de singes provoque la tendance de la planète des singes sur Twitter

L’une des conséquences les plus inhabituelles du coronavirus s’est produite cette semaine en Thaïlande, où le manque de touristes a provoqué des gangs rivaux de singes pour déclencher une guerre brutale.

Les singes Lopburi sont une caractéristique du temple bouddhiste local Phra Prang Sam Yod, où ils sont généralement divisés par des voies ferrées. Cependant, la dépendance des singes à l’égard des touristes pour se nourrir a été touchée par COVID-19, les forçant à chercher plus loin et à se heurter à une seule banane. Et comme on pouvait peut-être s’y attendre, les réactions à l’histoire ont causé Planète des singes à la tendance sur Twitter.

Bien que l’histoire implique des singes, beaucoup de gens ont rapidement noté le combat comme la première étape d’une apocalypse de singe:

Qui avait “Des singes utilisent la pandémie mondiale pour se lever et créer la Planète des singes” dans leur piscine Apocalypse? https://t.co/qQqcOuTHE8

– Tony Wirt (@Wirter) 12 mars 2020

Lequel est César? C’est ainsi que la planète des singes commence, les gens.

De plus, les singes se battent pour se nourrir. Les humains se battent pour le papier toilette. Nous sommes condamnés. 🤪 https://t.co/a9WbgzGgfE

– Ming-Na Wen (@MingNa) 12 mars 2020

D’autres ont rapidement ajouté un mème classique des Simpsons, selon lequel nous devrions nous conformer au nouvel ordre:

Pour ma part, je salue nos nouveaux seigneurs singes #PlanetOfTheApes https://t.co/styTW4MAaP

– Hôte du Lunwi’s 2020 @ (@ Lunwi88) 12 mars 2020

De plus, certains ont noté les similitudes effrayantes entre l’épidémie virale dans la franchise Planet of the Apes redémarrée et ce qui se passe actuellement dans le monde:

Premiers ours se réveillant tôt de l’hibernation, maintenant la planète des singes a commencé. #coronapocalypse #PlanetOfTheApes https://t.co/vxBaKlRbdc

– Ariel 🖤 (@Not_A_Mermaid) 15 mars 2020

Tous les signes inquiétants, donc, et juste une autre histoire bizarre dans une semaine, comme la quarantaine, les annulations et les retards deviennent la norme. Au cours des derniers jours, nous avons vu des sorties de films majeures repoussées, des parcs Disney fermés, Tom Hanks en quarantaine et bien d’autres événements qui auraient pu sembler être un film catastrophe (assez ennuyeux) en quelques mois seulement depuis.

Si les émeutes des singes en Thaïlande sont quelque chose à passer, il peut prendre un certain temps pour que l’écosystème des points chauds touristiques revienne à la normale. De plus, les combats de singes ne sont pas si inhabituels que ceux qui se battent pour des rouleaux de papier toilette et des fournitures essentielles dans le monde entier. En tout cas, nous espérons vivement que les choses pourront bientôt revenir à la normale et que Planète des singes-l’apocalypse de style prédite ne se réalise pas. Pour l’instant, cependant, il est probablement préférable de rester à l’intérieur.