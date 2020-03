Une ville en Chine projette le visage de médecins qui ont combattu le conronavirus dans leurs bâtiments

De vrais héros

La pandémie de coronavirus a fait plus de 100 000 personnes infectées et près de 4 000 morts dans le monde. Il nous a donné des récits réconfortants et aussi des anecdotes dignes d’inquiétude. Parmi tout ce qui s’est passé si nous devons à quelqu’un une éternelle gratitude, c’est le personnel médical qui a mis sa vie en danger pour contenir l’expansion de COVID-19.

Tout le personnel médical mérite d’être reconnu pour l’excellent travail qu’il a accompli sur la planète et en Chine, pays où la pandémie a éclaté, il le sait très bien. Dans la ville de Fuzhou, capitale de la province du Fujian dans l’est de la Chine, ils ont accueilli leurs médecins qui se sont rendus à Wuhan pour combattre la grande épidémie de cette maladie. Lorsque le groupe de spécialistes de la santé a atterri dans la ville le 18 mars, toute la ville leur a rendu hommage.

Les plus de 200 médecins et infirmières qui étaient finalement rentrés chez eux. Des projections de leurs visages pouvaient être vues sur des écrans LED dans les bus, le métro, les places publiques, les centres commerciaux et les bâtiments pour les remercier de leur lutte acharnée contre le virus dans cette crise.

Comme ces médecins, le personnel médical du monde entier est en première ligne pour contenir ce nouveau virus. Ils risquent leur vie quotidiennement, pas seulement à ces occasions. Aidons-nous en restant à la maison pour éviter la propagation de COVID-19. Partagez.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: