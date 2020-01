Unicode révèle les emojis qui arriveront sur WhatsApp en 2020

Le consortium Unicode a enfin révélé les nouveaux emojis 2020 qui arriveront très bientôt sur WhatsApp, et je suis heureux de dire qu’ils feront de vos chats un endroit plus inclusif … et j’espère que ce sera plus amusant. Bien que cela, bien sûr, dépend davantage de votre niveau de conversation. En tout, le nouvel ensemble d’emojis de la version 13.0 comprendra 65 nouveaux personnages, avec plus de tons de peau et de variantes de genre pour les emojis existants, mais sans aucun doute notre préféré sera le fameux “geste de la main italienne” à connotations multiples. Soit dit en passant, il y aura également un emoji de quelques tamales.

Nous recommandons également: Ce sont les emojis les plus populaires, selon Unicode

Les variantes de genre incluent les emojis masculins et féminins, avec des tons de peau différents, vêtus de smoking, voilés ou nourrissant leur bébé, car “le manque de sein n’empêche pas le père de nourrir son fils”, a expliqué Jennfier Danil, directeur de la conception du programme Emojis pour Android.

Le nouveau lot d’émoticônes contiendra également le drapeau de la fierté transgenre, créée en 2000 par la militante de Monica Helms. La proposition d’inclure cet emoji a été soutenue par Google et Microsoft l’année dernière:

“(Nous pensons) que l’ajout d’un emoji illustratif à nos expériences de vie ne consiste pas seulement à créer une technologie accessible à tous: il s’agit de favoriser une culture qui inclut des utilisateurs du monde entier.”

Le nouvel arsenal d’émojis comprendra également les emoji ninja, les emojis cœur et poumon (qui ont l’air très réalistes) et les emoji au thé à bulles. Mais oui, n’oubliez pas que chaque illustration sera très différente selon la plateforme sur laquelle vous les utilisez.

Les nouveaux emojis sont attendus sont disponibles au second semestre 2020.

.