United mène le box-office à surmonter l’homme invisible

Malgré l’épidémie de coronavirus, le film Unis de Disney Pixar surmonté les casiers comme prévu, il s’agit de son premier film original depuis la première de Coco en 2017.

Le film d’animation a récolté 40 millions de dollars en Amérique du Nord, selon les estimations faites aujourd’hui.

“United” est une histoire sur deux frères elfes des adolescents qui ont la voix de Chris Pratt et Tom Holland qui ont l’occasion de passer leur dernière journée avec leur défunt père.

Je pense que c’est un début solide pour un film d’animation original, nous sommes particulièrement ravis du fait que nous ayons vu un si bon bouche à oreille “, a déclaré Cathleen Taff, présidente de Disney Distribution.

Disney espère qu’il continuera d’être un blockbuster lors des prochaines premières vacances car c’est un film pour enfants et adultes.

Autour du monde, le film d’animation amassé 28 millions de dollars et Disney a indiqué que, malgré le Coronavirus, il n’y avait aucun impact négatif sur leurs revenus.

Malheureusement ce week-end baisse de 50% des gains en raison de la même propagation du virus.

En deuxième place, le plus gros revenu était “L’homme invisible“D’Universal et Blumhouse dans sa deuxième semaine avec 15,2 millions de dollars et troisièmement “Le chemin du retour“de Warner Bros., soulevant 8,5 millions de dollars.

La nouvelle apparence de Ben Affleck a reçu de très bonnes critiques alors qu’il parlait ouvertement de ses propres luttes dans la vraie vie avec l’alcoolisme.

C’est un drame très spécifique “, a déclaré Jeff Goldstein de Warner Bros. Président de la distribution nationale.” Ben Affleck a fait un excellent travail et les critiques le soutiennent. “

Analystes de l’industrie regarder les chiffres alors que les nouvelles continuent de se développer autour de l’épidémie de virus.

Jusqu’à présent, je ne vois aucun impact, ce week-end a été développé exactement comme prévu. Vous avez des familles et des enfants qui vont au cinéma pour une somme de 40 millions de dollars. Les gens ont l’habitude d’aller au cinéma “, a déclaré Dergarabedian.

Le Ventes estimées ce week-end dans les salles de cinéma étaient les suivants:

1. «United», 40 millions de dollars (28 millions de dollars internationaux).

2. “L’homme invisible”, 15,2 millions de dollars (17,3 millions de dollars internationaux).

3. «Le chemin du retour», 8,5 millions de dollars (640 000 dollars internationaux).

4. “Sonic the Hedgehog”, 8 millions de dollars (12 millions de dollars internationaux).

5. «L’appel de la nature», 7 millions de dollars (4,8 millions de dollars internationaux).

6. «Emma», 5 millions de dollars (1,5 million de dollars internationaux).

7. “Bad Boys For Life”, 3,1 millions de dollars (2,8 millions de dollars internationaux).

8. «Birds of Prey», 2,2 millions de dollars (1,9 million de dollars internationaux).

9. “Impractical Jokers: The Movie”, 1,8 million de dollars.

10. “My Hero Academia: Heroes Rising”, 1,5 million de dollars.

