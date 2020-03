Universal aurait planifié un nouveau film sur Frankenstein avec Tom Hardy

La dernière fois qu’Universal a tenté de redémarrer leurs monstres classiques, l’expérience entière était pratiquement morte au moment où les crédits ont été lancés sur leur premier projet. Cette fois, l’inverse semble être vrai, avec The Invisible Man, co-créateur de Blumhouse et Saw, The Invisible Man, qui devrait atteindre le sommet du box-office ce week-end à la suite de critiques incroyablement fortes, préparant les Universal Monsters à un véritable retour à la forme.

Traiter les personnages comme les stars des superproductions d’action à méga-budget n’a jamais été la meilleure idée, et le fait que The Invisible Man devrait gagner près de trois fois son budget de production en l’espace de trois jours dans les théâtres ne fait que marteler ce point. Le nouvel objectif du studio est de créer des projets plus petits, réalisés par des cinéastes et des acteurs, qui abordent ces icônes d’horreur durables de manière fraîche et intéressante, et il y en a beaucoup plus à l’horizon.

En plus des gens comme Dark Army de Paul Feig et The Invisible Woman d’Elizabeth Banks, nous avons également récemment rapporté qu’Universal envisage Benedict Cumberbatch pour jouer Dracula dans le spin-off Renfield du directeur de Rocketman, Dexter Fletcher, et que Ryan Gosling est au sommet de leur liste de souhaits pour mettre en vedette une autre fonctionnalité de créature, qui pourrait se révéler être la dernière version de The Mummy.

Cliquer pour agrandir

Maintenant, nous entendons qu’Universal avance à toute vapeur sur une nouvelle version autonome Frankenstein film, et qu’ils veulent que Tom Hardy joue le monstre titulaire. Assembler des personnes comme Hardy, Cumberbatch et Gosling serait une énorme déclaration d’intention du studio, car les trois sont des acteurs acclamés par la critique qui ont tendance à être très pointilleux sur les projets auxquels ils veulent s’inscrire.

Selon nos informations – qui proviennent des mêmes sources qui ont déclaré que Lethal Weapon 5 était de retour aux premiers stades de développement avec Gibson et Glover, ce que nous savons maintenant être vrai, et qui nous a parlé du retour de Han dans la franchise Fast & Furious de retour en été – le Frankenstein proposé par Hardy serait une fidèle adaptation du roman original, ainsi qu’un film d’horreur direct. Ce qui nous semble plutôt bien.

Tom Hardy est sans aucun doute l’un des meilleurs acteurs travaillant aujourd’hui, et met très rarement une mauvaise performance. Frankenstein est le type d’âme torturée qui pourrait faire ressortir le meilleur de lui aussi, et si Universal peut convaincre le garçon de 42 ans de signer sur la ligne pointillée, le film montera instantanément au sommet des incontournables de beaucoup de gens listes.