Universal aurait refait Van Helsing, de jeunes acteurs seraient observés

Fraîchement sorti du succès de ses deux films Momie au tournant du millénaire, qui ont tous deux gagné plus de 400 millions de dollars au box-office, le réalisateur Stephen Sommers a décidé de s’attaquer au reste des monstres classiques d’Universal pour son long métrage de suivi. Alors que l’idée de Van Helsing sonne bien sur le papier, réinventant l’ennemi juré de Dracula en tant que chasseur de monstres parrainé par le Vatican joué par la star de la liste Hugh Jackman, l’exécution a échoué après que le cinéaste a bourré l’histoire à son point d’éclatement, brûlant à travers le Dr Jekyll et M. Hyde, Frankenstein, le loup-garou et Dracula lui-même dans un désordre de séquences d’action CGI et mur à mur inférieures à la normale qui sont rapidement devenues une attaque contre les sens.

Le blockbuster de 160 millions de dollars a déçu de manière critique et commerciale, et tous les projets de franchise ont finalement été conservés. Cependant, l’idée d’un redémarrage n’a jamais tout à fait disparu, avec Tom Cruise attaché à la vedette à un moment donné avant de prendre la décision mal avisée de quitter le navire pour The Mummy, bien que pratiquement rien n’ait été entendu du projet depuis l’embauche de Dan Mazeau pour réécrire le scénario en 2017.

Alors que la série télévisée basée sur la descendante du bon docteur Vanessa est toujours aussi solide et a été renouvelée pour une cinquième et dernière saison, l’avenir du grand écran du personnage semble être bloqué. Cependant, avec Universal faisant maintenant un effort concerté pour redémarrer à nouveau leurs monstres après l’échec de l’expérience de Dark Universe, il semble que Van Helsing pourrait à nouveau être sur la table.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Han reviendrait à la franchise Fast and Furious et ont déclaré que la série Transformers était en cours de redémarrage – ce que nous savons maintenant tous les deux – Van Helsing est de retour en développement actif et ils veulent un acteur plus jeune pour mettre en avant le projet. Nos renseignements suggèrent qu’Universal cherche à lancer quelqu’un de plus jeune que Hugh Jackman lorsqu’il a joué le rôle, ce qui indique qu’ils recherchent entre la fin des années 20 et le début des années 30, étant donné que l’acteur australien avait 35 ans lorsque Van Helsing est sorti en salles dans 2004.

Avec The Invisible Man dans les cinémas ce week-end et l’Armée sombre de Paul Feig, la comédie musicale Monster Mash, Dracula spinoff Renfield, The Invisible Woman et The Bride of Frankenstein d’Elizabeth Banks, tous en préparation, les Universal Monsters semblent prêts pour un grand retour. . Avec toutes ces créatures en liberté, il est logique qu’il y ait quelqu’un qui les traque toutes. Espérons juste que l’inévitable Van Helsing le redémarrage ne prend aucun indice de la dernière sortie sur grand écran du personnage et adopte une approche fraîche et intéressante à la place du chasseur de monstres emblématique.