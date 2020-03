Universal aurait vu Joaquin Phoenix pour le film du Dr Jekyll et de M. Hyde

Après avoir complètement abandonné le ballon avec leurs plans pour la franchise partagée de Dark Universe, Universal adopte une approche différente pour redémarrer leurs films de monstres classiques. En salles en ce moment, The Invisible Man de Leigh Whannell, qui semble lancer une série d’efforts à faible budget dirigés par des cinéastes qui tordent les propriétés d’horreur emblématiques du studio dans une nouvelle direction. Et rejoindre la liste des projets similaires pourrait être une nouvelle Jekyll et Hyde film.

We Got This Covered a entendu de nos sources – les mêmes que celles qui nous ont précédemment parlé d’un nouveau Scream en préparation et qu’une photo de Swamp Thing est en développement, ce que Bloody Disgusting a depuis confirmé – qu’Universal travaille sur une nouvelle adaptation du roman classique de Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. De plus, Joaquin Phoenix – qui vient de remporter un Oscar pour Joker – est prêt à jouer le (s) rôle (s) principal (s).

Jekyll / Hyde est déjà apparu dans The Mummy en 2017, joué par Russell Crowe, avec le film qui l’a établi comme la version universelle de Nick Fury qui aurait surgi dans divers films. De toute évidence, cependant, avec cette franchise morte, nous ne verrons jamais Crowe reprendre le rôle. Vraisemblablement, ce nouveau projet trouvera une sorte de prise originale sur le matériau qui ramènera l’obscurité et l’intrigue du personnage, un peu comme Invisible Man de Whannell.

Cliquer pour agrandir

Et vous pouvez voir pourquoi Phoenix semble être leur premier choix. Il serait incroyable dans un double rôle comme celui-ci, trouvant sans aucun doute un moyen de contourner les clichés qui se sont construits autour de la légende de l’horreur et de faire quelque chose d’intéressant avec elle. À ce stade, cependant, on ne sait pas s’il a été officiellement approché ou s’il y a une chance qu’il s’inscrive au film. Universal a réussi à décrocher de grandes stars pour des productions similaires auparavant, donc il y a toutes les chances qu’ils soient en mesure de l’attraper aussi. Pour l’instant, cependant, on nous a seulement dit qu’ils le regardaient.

Aimez-vous l’idée de voir Joaquin Phoenix échanger Arthur Fleck / Joker pour Jekyll et Hyde, bien que? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.