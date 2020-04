Universal Developing The Night of the Hunter Remake

Remake universel de Night of the Hunter en développement

Universal Pictures plonge dans le temps alors qu’ils ont commencé le développement d’une nouvelle adaptation du roman à suspense de Davis Grubb La nuit du chasseur, qui était auparavant adapté au classique de 1955 dirigé par Robert Mitchum, selon Variety.

Le roman, publié en 1953, suit l’ex-criminel meurtrier Harry Powell dans le sud américain dans la Grande Dépression alors qu’il sort de prison et se présente comme un aumônier du monde. Il séduit et épouse une veuve, dont le mari récemment décédé a caché 10000 $ à la police à la suite d’un vol de banque, et la tue et chasse ses enfants dans le but de trouver l’emplacement de l’argent volé.

La nouvelle adaptation du roman sera écrite par Matt Orton, avec l’espoir qu’elle mettra à jour l’histoire dans un cadre contemporain par rapport à une pièce d’époque. Orton a récemment écrit le thriller historique Opération Finale dirigé par Oscar Isaac (Star Wars: The Rise of Skywalker) et Ben Kingsley (Chasseur nocturne) et est actuellement attaché à une aventure familiale Disney + live-action intitulée Chevaliers. Amy Pascal (Spider-Man: loin de chez soi) et Peter Gethers sont attachés à la production, la première le faisant à travers sa bannière basée sur Universal Pictures Pascal Pictures.

L’adaptation de 1955 mettait en vedette Mitchum (El Dorado) dans le rôle principal aux côtés de Shelley Winters (Dragon de Pete), Lillian Gish (Duel au soleil), Billy Chapin (L’enfant du champ gauche) et James Gleason (Voici M. Jordan) et a été réalisé par Charles Laughton (Spartacus). Au moment de sa sortie, il a reçu des critiques très mitigées de la part des critiques et du public pour ses récits controversés et ses thèmes plus sombres, mais a depuis été considéré comme un classique, conservant actuellement une note de 98% «certifié frais» des critiques sur l’ensemble des critiques. Tomates pourries.