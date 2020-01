Universal et Blumhouse développent une nouvelle version de «The Thing» qui s’adaptera au roman original perdu depuis longtemps!

Comme la plupart le savent, John Carpenter La chose et le film qui l’a précédé, The Thing from Another World de 1951, étaient tous deux des adaptations de la nouvelle Qui va là?, écrit par John W. Campbell Jr. Il a été publié pour la première fois dans le numéro d’août 1938 d’Astounding Science Fiction, et une version élargie, jamais vue auparavant, a récemment été découverte.

En 2018, John Betancourt a annoncé la découverte d’une version inédite du roman classique, et il s’est rendu à Kickstarter pour financer la sortie du roman, intitulé Enfer gelé.

Betancourt a expliqué: «En 1938, le célèbre auteur de science-fiction John W. Campbell a publié le roman Who Goes There?, Sur une équipe de scientifiques en Antarctique qui découvrent et sont terrorisés par une entité extraterrestre monstrueuse et changeante. L’histoire sera plus tard adaptée au film emblématique de John Carpenter, The Thing (après une adaptation cinématographique antérieure en 1951). La nouvelle publiée était en fait une version abrégée de l’histoire originale de Campbell, appelée Frozen Hell, qui devait être raccourcie pour publication. Le manuscrit de l’Enfer gelé est resté inconnu et non publié pendant des décennies, et il n’a été redécouvert que récemment. »

“Frozen Hell élargit considérablement l’histoire de Thing, donnant une trame de fond et un contexte vitaux à un conte déjà incroyable.”

Cette semaine, Betancourt a fourni une mise à jour incroyablement passionnante sur le projet entièrement financé, annonçant que Blumhouse et Universal Studios adaptent Frozen Hell!

«Le film proviendra d’Universal et de Blumhouse. Tout le monde est super excité à ce sujet, et il est accéléré », explique Betancourt, développant une annonce qui a été faite pour la première fois par le producteur Alan Donnes vendredi dernier sur Facebook.

Donnes a écrit: «C’est OFFICIEL! J’ai reçu mon contrat signé et mon premier chèque! Je suis Executive Producer un remake de THE THING mais avec des chapitres supplémentaires du roman révolutionnaire de John Campbell, Frozen Hell, qui avait été perdu pendant des décennies. Maintenant, pour la toute première fois, la vision complète de Campbell se réalisera sur grand écran. Le nouveau film comprendra le meilleur de THE THING FROM ANOTHER WORLD, le classique THE THING de John Carpenter et les deux livres, Frozen Hell et Who Goes There? “

Pour être sûr, nous avons fait nos propres fouilles et nos sources ont confirmé que tout cela est vrai. Et bien sûr, nous continuerons de mettre à jour le projet à mesure que nous en apprendrons davantage.