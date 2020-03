Universal Halting Multiple Productions, including Jurassic World: Dominion

Universal arrête plusieurs productions, dont Jurassic World: Dominion

Universal Pictures a décidé de suivre les traces de ses collègues studios Disney et Paramount Pictures et a interrompu la production de plusieurs projets au milieu des problèmes de coronavirus, y compris le troisième opus du parc jurassique trilogie suite, Jurassic World: Dominion, selon Deadline.

Domination, qui réunit le trio de distribution original de Laura Dern Sam Neill et Jeff Goldblum avec les rôles principaux de la trilogie suivante, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, a récemment commencé à tourner à Hawaï fin février et a une date de sortie en juin 2021, mais avec la production d’un blockbuster budgétaire majeur qui s’arrête, il n’est pas clair si la publication devra être repoussée.

En plus de Jurassic World finale, Universal a également interrompu la production de dramatiques sportives Flint Strong avec Ryan Destiny (Étoile) et Ice Cube (Bagarre à coups de poings) et une comédie sans titre produite par Judd Apatow avec Billy Eichner (Le roi Lion)

Le studio a publié une déclaration assurant que «le studio continue de suivre de près la situation et déterminera quand redémarrer la production dans les prochaines semaines. “

Universal rejoint une liste de studios de blanchisserie pour arrêter la production sur les grands projets à la suite de l’épidémie mondiale de coronavirus, avec Disney arrêter la production sur sept projets d’action en direct, y compris La petite Sirène et Shang-Chi et la légende des sept anneaux, Paramount avec Mission: Impossible 7, WarnerMedia devant arrêter de tourner sur 70 séries dont Le flash et Lucifer et Warner Bros. annonçant aujourd’hui que cela retarderait Le Batman d’au moins deux semaines.

Les studios ont également commencé à réévaluer leurs calendriers de sortie, Universal et MGM ayant retardé la sortie finale de James Bond de Daniel Craig Pas le temps de mourir d’avril à novembre et F9: La saga rapide d’avril à avril 2021, et Paramount Pictures tirant Un endroit calme Partie II, Les tourtereaux et Blue Story de leurs horaires.