Universal Hosting Jurassic Park Watch Party avec Joseph Mazzello

Hébergement Universal Jurassic Park Watch Party avec Joseph Mazzello

Pour ceux qui ont aimé regarder des soirées avec des cinéastes et des stars pendant les quarantaines, IGN et Universal Pictures ont un régal pour vous car ils s’associent pour un parc jurassique regarder la fête avec la star originale Joseph Mazzello se joindre! Cliquez ici pour louer ou acheter parc jurassique sur Digital HD avant l’événement!

L’événement fera partie d’un spectacle hebdomadaire en direct appelé Watch From Home Theater à IGN dans lequel les personnalités du site sont associées à des invités spéciaux pour avoir une soirée cinéma numérique avec des fans qui présenteront de nombreux classiques.

Ce jeudi 23 avril à 17 h PST, IGN regarde la course emblématique et ultime de Steven Spielberg – parc jurassique – avec l’acteur original Mazzello, qui a joué Tim Murphy. Depuis son rôle de petit-fils préadolescent amoureux des dinosaures de John Hammond, Mazzello a continué à jouer dans Le Pacifique, Le réseau social, G.I. Joe: Représailles et, plus récemment, en tant que bassiste de la Reine John Deacon dans le lauréat d’un Academy Award Rhapsodie bohémienne.

“Alors que nous continuons tous à rester assis et à attendre que ces moments effrayants et incertains finissent par être derrière nous, ma façon préférée d’échapper à l’inquiétude et de passer le temps a été de regarder des films classiques et, à mon avis, tout à fait impartiale, parc jurassique est l’un des plus grands de tous les temps », a déclaré Mazzello dans un communiqué. “J’ai hâte de me joindre à d’autres fans pour célébrer ce film emblématique et partager les histoires, les idées et les souvenirs amusants et amusants que j’ai recueillis en jouant à” Tim Murphy “. Ça va être génial!”

Mettant en vedette des effets visuels primés aux Oscars et une réalisation cinématographique révolutionnaire qui a été saluée comme «un triomphe de l’art des effets spéciaux» (Roger Ebert, Chicago Sun-Times), ce film épique est une pure magie cinématographique qui a duré 65 millions d’années. Jurassic Park vous emmène dans un parc à thème incroyable sur une île isolée où les dinosaures parcourent à nouveau la terre et cinq personnes doivent se battre pour survivre parmi les prédateurs préhistoriques. Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et Richard Attenborough, découvrez l’aventure à couper le souffle que vous voudrez vivre encore et encore.

Grâce à la diffusion en direct du théâtre WFH d’IGN, les fans verront certaines scènes sélectionnées du film, mais ils sont encouragés à regarder parc jurassique avec IGN sur leurs appareils personnels pour une expérience de commentaires en direct complète! Assurez-vous de rester avec nous tout au long du flux en direct, car nous donnerons des codes numériques pour le film ainsi que des prix mystères de Mattel. Alors, prenez votre copie du film à succès Universal Pictures 1993 ou louez-la sur l’une des plateformes numériques ci-dessous et synchronisez-vous avec nous:

Amazon Prime (location 3,99 $ HD) Fandango Now (location 3,99 $ 4K UHD, location 3,99 $ HD) Google Play (location 3,99 $ 4K) iTunes (location 3,99 $) Vudu (location 3,99 $) Les clients Comcast peuvent trouver Jurassic Park sur le tout nouveau service de streaming Peacock, ou vous pouvez trouver sur TNT ou TBS pour regarder par votre fournisseur de câble.