Universal Nabs Thriller Film Violent Night De Sonic the Hedgehog Scribes

Universal Nabs thriller film Violent Night des scribes de Sonic the Hedgehog

Sortant de la sortie en salles réussie de Sonic l’hérisson qui a rapporté plus de 260 millions de dollars au box-office mondial, Deadline annonce qu’Universal Pictures a obtenu les droits de Sonique des auteurs Pat Casey et Josh Miller, le long métrage intitulé Nuit violente.

Nuit violente est décrit comme un thriller surélevé sur fond de vacances de Noël. Le film sera produit par Deadpool 2 réalisateur David Leitch avec Kelly McCormick et Annie Marter à travers leur bannière 87North. Matt Reilly supervisera le projet pour Universal.

Casey et Miller sont des partenaires d’écriture de longue date depuis 20 ans et ont écrit plus de 10 films ensemble, dont trois National Lampoon retombées Dorm Daze, Dorm Daze 2 et Transylmania. Ce projet sera le deuxième film majeur du duo après leur grande rupture avec Paramount Sonic l’hérisson qui mettait en vedette James Marsden et Jim Carrey.

Nuit violente marque la dernière collaboration de Leitch avec Universal Pictures, qui ont travaillé ensemble dans le film d’action à succès de l’année dernière Cadeaux rapides et furieux: Hobbs & Shaw et dans le prochain thriller du réalisateur Ilya Naishuller intitulé Personne avec trois fois nominé aux Emmy Awards, Bob Odenkirk et Christopher Lloyd.

