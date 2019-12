Universal Pictures et LEGO sont en pourparlers pour un partenariat cinématographique

On dirait que LEGO cherche une nouvelle maison pour sa division cinéma. Le film LEGO 2: la deuxième partie est sorti plus tôt cette année et contrairement au premier film, il n'a pas bien fonctionné au box-office malgré des critiques décentes. Il a rapporté moins de 200 millions de dollars au box-office mondial et avec un casting massif, un budget marketing et combien il faut pour faire des films d'animation qui se qualifient à peu près comme une bombe. Bien que les deux premiers films LEGO aient bien fonctionné, il semble que les gens ne soient plus aussi intéressés. Selon The Hollywood Reporter, il semble que LEGO envisage de passer à Universal de Warner Bros.

Le partenariat avec Warner Bros était en place cet automne, selon THR, donc LEGO parle à Universal depuis un petit moment maintenant. Universal n'a plus de propriété d'animation massive maintenant qu'ils mettent un terme définitif au Comment entraîner son dragon série plus tôt cette année. Contrairement à d'autres studios, ils n'ont pas d'autres enfants centrés sur lesquels se rabattre.

Les franchises sur lesquelles Universal doit se replier sont la série Fast and Furious et les différents films de Jurassic World. L'intérêt pour ces deux éléments semble diminuer avec le temps. Ces deux séries ont payé les factures et les films d'animation pour enfants, s'ils se portent bien, peuvent être un moyen facile de rapporter de l'argent. Universal cherche également à lancer son propre réseau de diffusion en continu et LEGO propose des courts métrages ou une émission de télévision exclusive qui pourraient donner au service plus d'attrait pour les familles.

