Universal revient dans les cinémas AMC pour avoir refusé de jouer leurs films

Dans un geste assez surprenant, Théâtres AMC a annoncé plus tôt ce soir qu’ils ne montreront plus de films Universal Pictures. Cela signifie que lorsqu’ils rouvriront leurs portes, les films à venir comme Fast & Furious 9, Minions 2 et Jurassic World 3, parmi tant d’autres, ne joueront pas sur leurs écrans.

Cela est dû aux commentaires d’Universal sur la façon dont ils géreront la distribution de leurs projets à l’avenir. Pour faire court, le studio a déclaré qu’après Trolls: World Tour a dépassé leurs attentes, gagnant près de 100 millions de dollars de revenus uniquement grâce aux ventes numériques, ils sortiront désormais des “films en première diffusion à la demande et en salles”.

Bien sûr, cela ne convenait pas aux AMC Theatres, qui l’ont qualifié d’inacceptable et en représailles, ont interdit tous les films Universal de leur chaîne à partir de ce moment.

“C’est décevant pour nous, mais les commentaires de Jeff quant aux actions et intentions unilatérales d’Universal ne nous ont laissé aucun choix”, a déclaré AMC. “Par conséquent, AMC ne diffusera plus de films Universal dans aucun de nos cinémas aux États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient.”

Maintenant, Universal a riposté avec sa propre déclaration, expliquant ce qui suit:

«Notre objectif en publiant« Trolls: World Tour »sur PVOD était de proposer des divertissements aux personnes qui s’abritent à la maison, tandis que les cinémas et autres formes de divertissement extérieur ne sont pas disponibles. Sur la base de la réponse enthousiaste au film, nous pensons avoir fait le bon choix. En fait, étant donné le choix de ne pas publier “Trolls: World Tour”, qui aurait non seulement empêché les consommateurs de voir le film mais aussi eu un impact négatif sur nos partenaires et employés, la décision était claire. “

«Notre désir a toujours été de fournir efficacement du divertissement à un public aussi large que possible. Nous croyons absolument à l’expérience théâtrale et n’avons fait aucune déclaration contraire. Comme nous l’avons dit plus tôt, à l’avenir, nous prévoyons de sortir les futurs films directement dans les salles de cinéma, ainsi que sur PVOD lorsque ce point de distribution aura un sens. Nous sommes impatients d’avoir des conversations privées supplémentaires avec nos partenaires de l’exposition, mais nous sommes déçus par cette tentative apparemment coordonnée de l’AMC et de l’OTAN de confondre notre position et nos actions. »