Universal Set pour faire le «Monster Mash» avec un film musical original

Universal a toutes sortes de projets monstres intéressants en préparation maintenant que leur «univers sombre» n’est plus, démarrant avec The Invisible Man de Leigh Whannell ce mois-ci et continuant avec Dark Army de Paul Feig, Renfield de Dexter Fletcher et The Invisible Woman d’Elizabeth Banks . De plus, Deadline rapporte qu’un film intitulé Monster Mash est en préparation.

Matt Stawski («Effets secondaires») dirigera le «film musical original», écrit par Will Widger. Stawski, un réalisateur de vidéoclips nommé aux Grammy Awards, fera ses débuts avec le film.

“L’idée est gardée près du gilet”, note Deadline, ce qui nous fait nous demander si elle est basée sur la chanson de nouveauté classique de Boris Pickett ou si le film tire seulement son titre de la chanson.

Plus que nous l’apprenons.