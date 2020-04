Universal Shifts Minions The Rise of Gru Date de sortie et plus – / Film

Les dominos de coronavirus continuent de tomber dans Hollywood, alors qu’un autre studio de cinéma a repoussé les dates de sortie de certains de ses grands films. Cette fois, c’est Universal Pictures, qui a maintenant dépassé la préquelle d’Illumination Entertainment Minions: la montée de Gru pour une année entière et a retardé la sortie de Chanter 2 de cinq mois. Et que se passe-t-il avec ça Méchant film dont on entend parler depuis des années? Obtenez les détails ci-dessous.

La date de sortie de Minions The Rise of Gru a été modifiée

Le changement le plus important que Universal a fait aujourd’hui a probablement été Minions: la montée de Gru, sa préquelle animée se déroulant dans l’univers de Despicable Me, qui devait être un important apporteur de fonds pour le studio. Depuis une date de sortie du 3 juillet 2020 n’est plus possible grâce au coronavirus, Universal et Illumination ont remonté le film jusqu’à 2 juillet 2021. (Il s’agit de la deuxième version Universal à avoir connu un retard aussi important, après les bandes de roulement de F9.)

Cela signifie que Illumination’s Sing 2 – la suite d’un film sur les animaux qui participent à une émission de téléréalité de style American Idol – doit bouger. Il occupait initialement cet emplacement de sortie le 2 juillet 2021, mais a maintenant été renvoyé à Noël 2021 (22 décembre, pour être précis) pour faire place aux Minions.

Et comme l’effet domino se poursuit, cela signifie que le grand film Universal Holiday 2021 devra également être déplacé. Le film malchanceux en question? Wicked, l’adaptation longue de la comédie musicale préquelle du magicien d’Oz qui est devenue un succès retentissant à Broadway. Ce film est en préparation depuis une décennie maintenant, mais les fans devront attendre un peu plus longtemps pour le voir arriver sur grand écran. Le film était censé sortir en salles à cet endroit du 22 décembre 2021, mais maintenant il a été complètement supprimé du calendrier de sortie. Ce n’est pas exactement une nouvelle surprenante, car le casting n’a pas encore commencé. Pour autant que nous sachions, Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) est toujours à bord pour diriger.

Articles sympas du Web: