Universal sortira des films à la maison et au cinéma en même temps – .

Universal a annoncé que de nouveaux films commençant par Trolls World Tour seront lancés dans les cinémas et sur les services de streaming le même jour.

La version «Jour et date» se poursuivra tout au long de la pandémie de coronavirus, permettant aux utilisateurs de regarder les attractions les plus récentes dans le confort de leur foyer.

D’autres titres récemment publiés seront inclus dans l’offre, dont chaque titre coûtera 19,99 $ pour une période de streaming de 48 heures. Le service sera disponible auprès de divers partenaires à la demande aux États-Unis et à l’étranger.

La pandémie de coronavirus est très grave si elle n’était pas claire à l’heure actuelle, et des mesures simples comme l’éloignement social et le lavage des mains peuvent limiter considérablement l’exposition au nouveau virus. Mais vous ne devez pas être misérable si vous restez à la maison étant donné le nombre de divertissements disponibles à portée de main. Il existe une variété de services de streaming, y compris de la musique, des vidéos et des jeux, pour vous divertir, et vous pouvez également acheter des livres et des magazines. Et, aussi ennuyeux que puisse être la crise du COVID-19, rester à la maison sera encore mieux pour les cinéphiles. Universal vient d’annoncer qu’il est prêt à sortir de nouveaux films en salles (qui seront pour la plupart fermés) et à domicile le même jour.

Comcast a annoncé que la tournée mondiale des trolls de DreamWorks Animation sera la première nouvelle version «Day-and-Date» mise à la disposition des clients le 20 mars. En plus de cela, une multitude de films récemment sortis, dont The Hunt, The Invisible Man et Emma, ​​seront également lancés sur des services de streaming plus tôt que d’habitude.

Les utilisateurs devront payer 19,99 $ aux États-Unis pour diffuser un nouveau titre, et ils auront 48 heures pour le faire. C’est un très bon prix à payer pour un tout nouveau film à diffuser à la maison, et c’est encore mieux si vous le regardez avec toute votre famille. Le pop-corn, cependant, vous devrez vous faire vous-même.

Universal continuera de lancer des films de cette manière pendant la durée de l’épidémie de coronavirus, annonce l’annonce, plutôt que de retarder l’un d’eux – Jeff Shell, PDG de NBCUniversal:

Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens une option pour regarder ces titres à la maison qui soit à la fois accessible et abordable. Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les personnes dans différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.

On ne sait pas quels services de streaming prendront en charge les nouveaux films d’Universal en dehors de Comcast et Sky, mais Vudu semble être l’un d’entre eux. La société a déclaré qu’un “large éventail de partenaires à la demande” offrira ses films.

Le service sera également disponible sur les marchés internationaux à des prix similaires, bien qu’Universal n’en ait nommé aucun dans l’annonce.

Comparativement, d’autres studios, dont Sony et Disney, ont retardé certains des plus grands blockbusters de cette année, dont le nouveau James Bond, Mulan et d’autres. Le neuvième volet Fast and Furious a également été reporté.

La prochaine Black Widow de Marvel aurait également été retardée. Le film démarre la série de films et d’émissions de télévision de la phase 4 de Marvel, et un retard signifierait que toutes les émissions suivantes devront être repoussées en conséquence. Cependant, la production de certaines de ces émissions a été arrêtée en raison des craintes liées aux coronavirus, de sorte que celles-ci seront probablement également retardées.

