Universal sortira “The Hunt” et “The Invisible Man” en VOD ce vendredi

Nous nous demandions comment les studios réagiraient à la fermeture des cinémas pour atténuer la propagation du coronavirus, et beaucoup pensent que cela obligerait les principaux acteurs à tester des options directement en VOD pour les nouvelles versions. Universal est le premier à franchir le pas, rapporte Deadline, avec l’intention de sortir deux grands nouveaux films d’horreur en VOD cette semaine.

Leigh Whannell’s L’homme invisible et Craig Zobel La chasse, les deux productions de Blumhouse, seront toutes deux diffusées sur les points de vente VOD ce Vendredi 20 mars.

The Invisible Man avait déjà un box-office rentable à partir de février, rapportant plus de 120 millions de dollars dans le monde, mais la sortie de The Hunt le week-end dernier est malheureusement arrivée à un moment où beaucoup avaient déjà pris la décision de rester en dehors de leurs théâtres locaux. Il était condamné au box-office, mais l’option VOD permettra à Universal de rebondir un peu.

Mieux encore, cette décision audacieuse nous permettra de regarder les films en toute sécurité dans nos propres maisons.

Les films seront disponibles pour «une location de 48 heures sur demande au prix suggéré de 19,99 $». Deadline ajoute: «Ceci est à la fois pour les marchés nationaux et offshore où les titres sont en sortie.”

«Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les publier dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens une option à la fois accessible et abordable pour regarder ces titres à la maison », a déclaré Jeff Shell, PDG de NBCUniversal. «Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les salles de cinéma là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.»

Aucun mot pour l’instant sur le nombre de films qui finiront par suivre cette voie. Restez à l’écoute.