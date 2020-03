Universal Studios ferme temporairement en raison de problèmes de coronavirus

Universal Studios ferme temporairement en raison de problèmes liés au coronavirus

Les succès ne cessent de revenir, tout comme le parc à thème concurrent Disneyland annoncé il y a quelques heures, Universal Studios Hollywood fermera ses portes du samedi à presque tout le mois de mars en raison des préoccupations de l’épidémie mondiale de coronavirus. Universal devait ouvrir son nouveau véhicule La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! au public le 27 mars, basé sur la franchise Illumination Entertainment. Aucune nouvelle date provisoire n’a été donnée pour le trajet, qui devrait ancrer un nouveau «quartier» d’éclairage sur le côté ouest du lot supérieur du parc.

Le parc, qui agit également comme un studio actif pour les films et les émissions de télévision, fermera ses portes le samedi 14 mars dans le but de rouvrir le samedi 28 mars, avec l’Universal CityWalk plein de magasins et de restaurants qui resteront ouverts.

La santé et la sécurité des membres de notre équipe et de nos invités sont toujours notre priorité absolue. Par prudence et en réponse aux conseils fournis par le ministère de la Santé publique de Californie, Universal Studios Hollywood fermera temporairement. Nous fournirons des mises à jour en temps opportun à mesure que les conditions évoluent.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait déclaré l’état d’urgence la semaine dernière et avait travaillé avec le ministère de la Santé publique pour créer des lignes directrices afin de lutter contre la propagation du virus, notamment en demandant que tout rassemblement de 250 personnes ou plus soit annulé ou reporté jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. pourrait être trouvé. Bien qu’il ait précédemment déclaré que cela ne devrait pas affecter les parcs à thème plus tôt dans la journée et que le gouvernement aurait des conversations avec n’importe quel État, il semble que la décision a été prise de fermer Universal et Disneyland pendant la majeure partie du mois de mars.

La décision intervient dans une semaine de nombreuses décisions importantes prises à la suite de l’épidémie mondiale, la NBA et la LNH suspendant le reste de leurs saisons tandis que la NCAA a annulé le tournoi annuel March Madness et que la MLB a reporté leur saison régulière. D’autres annulations majeures incluent E3, WonderCon et SXSW tandis que de nombreuses sorties de films majeures ont été retirées, retardées ou annulées.