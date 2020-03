Universal Studios Hollywood ferme ses portes sur les problèmes de coronavirus

Universal Studios Hollywood a annoncé qu’il allait fermer ses portes sur les préoccupations concernant le Coronavirus.

Universal Studios Hollywood est le dernier parc à thème centré sur le cinéma qui ferme ses portes. Dans un océan d’annulations, de fermetures et de retards, Universal Studios Hollywood n’est que l’un des nombreux à avoir pris cette décision. Dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, Universal Studios a déclaré qu’il fermerait ses portes au cours des prochaines semaines jusqu’à ce que des inquiétudes concernant le tempérament du coronavirus se manifestent. Pour ceux de la région ou qui ont des plans dans le parc à thème, ils peuvent visiter Universal Studios Hollywood jusqu’au 14 mars.

«La santé et la sécurité des membres de notre équipe et de nos invités sont toujours notre priorité absolue. Par prudence et en réponse aux conseils fournis par le California Department of Public Health, Universal Studios Hollywood fermera temporairement à partir du samedi 14 mars. Le parc à thème prévoit de rouvrir le 28 mars alors que nous continuons de surveiller la situation. Universal CityWalk restera ouvert. Nous fournirons des mises à jour en temps opportun à mesure que les conditions évolueront. »

Le parc à thème devrait rouvrir le 28 mars, ce qui en fait un retard de deux semaines. Bien sûr, si les choses deviennent plus problématiques aux États-Unis concernant le Coronavirus, nous pouvons nous attendre à un délai beaucoup plus long. Le parc à thème d’Universal ferme ses portes après la fermeture de Disneyland également en raison de craintes concernant la pandémie qu’est le coronavirus.

Plus tôt dans la journée, Universal Studios a décidé de reporter Fast and Furious 9 d’une année entière. Plus tôt dans le mois, le studio a également décidé de repousser le film de James Bond No Time To Die jusqu’à fin novembre. D’autres films qui ont été repoussés incluent Mulan, A Quiet Place II et The New Mutants. Au-delà des films, les conventions qui les représentent, notamment SXSW, WonderCon, CinemaCon et E3, ont également été annulées en raison de préoccupations concernant le Coronavirus. À ce stade, Hollywood fait face à une augmentation sans précédent des retards dus au Coronavirus.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles sur Universal Studios Hollywood et l’impact du Coronavirus sur Hollywood.