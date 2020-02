Universal veut faire le Monster Mash avec Matt Stawski

Selon Deadline, Universal Pictures a donné le feu vert à Monster Mash, un film musical original en cours de réalisation pour Matt Stawski à réaliser à partir d’un scénario de Will Widger.

«Monster Mash» était une chanson de nouveauté de Bobby «Boris» Pickett sortie pour la première fois en 1962 lorsqu’elle a atteint la première place du palmarès Billboard Hot 100 juste avant Halloween, devenant depuis toujours un favori des Fêtes. Il a été repris à plusieurs reprises, notamment par le groupe punk Horror The Misfits.

Pour l’instant, il n’y a aucun détail sur l’intrigue ou les personnages du film, ou s’il fera partie de l’univers sombre en évolution d’Universal, qui comprend le prochain Homme invisible et de Paul Feig Armée noire. Il suffit de dire que le projet a été développé par Stawski comme ses débuts de réalisateur. Il entre dans l’arène du cinéma après avoir réalisé un certain nombre de clips musicaux, ainsi que Effets secondaires pour Awesomeness TV.

Widger a travaillé sur Damné pour Legendary et Magic The Gathering et Lumberjanes pour Fox.

John Fisher dirigera le projet pour Temple Hill et servira de producteur exécutif aux côtés de Stawski. Jeyun Munford et Tony Ducret superviseront Universal.