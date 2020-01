“Universo”, titre de la chanson que Blas Cantó défendra à Rotterdam

Blas a chanté résolu mardi la première grande inconnue depuis que TVE a annoncé qu’elle avait été sélectionnée en interne comme représentant de l’Espagne au Festival Eurovision 2020. Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de spéculations avec la chanson qu’il défendra à Rotterdam (Pays-Bas) et à ce jour, l’artiste s’était limité insinuer qu’il optait pour “une mi-temps“dans lequel il a été démontré”un nouveau record“et avait des paroles espagnol.

Blas Cantó, représentant de l’Espagne à l’Eurovision 2020

Maintenant, Murcia a confirmé un nouveau détail: le nom de la chanson qui défendra sur scène devant plus de 200 millions de téléspectateurs. Comme promis, c’est un titre formé d’un seul mot et est compréhensible en plusieurs langues. “Universo” sera le sujet avec lequel il tentera de rendre la victoire à la candidature espagnole 51 ans plus tard et, bien qu’il n’ait pas pour l’instant révélé comment cela sonne, il a récemment annoncé dans une interview que le lancement aurait lieu avant la fin janvier.

La carrière de Blas Cantó

Blas Cantado a commencé sa carrière artistique quand il était enfant, car quand il n’avait que dix ans, il avait déjà remporté les Veo Veo Awards. Il a participé à «Eurojunior 2004» pour tenter de représenter l’Espagne en Eurovision Junior et, bien qu’il n’ait pas réussi, Ce fut un premier contact avec le festival très satisfaisant. En 2009, il a commencé sa carrière chez Auryn, un boyband qui l’a propulsé à la gloire et avec lequel il est resté pendant près de sept ans.

Déjà seul, Blas Cantado a remporté “Votre visage sonne 5” et a commencé à réussir avec des célibataires comme “In your bed”, “Drunk and Irresponsible” ou “Il n’est pas moi”, avec lequel il a réalisé le disque de platine et cumule plus de 67 millions de vues du clip vidéo sur YouTube. En septembre 2018, son album “Complicated” atteint le numéro un des ventes Dans votre première semaine. Depuis, il est intervenu dans de nombreux programmes de télévision et a tourné avec des dates sur tout le territoire espagnol tout en préparant sa grande aventure à Rotterdam.

