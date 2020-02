Unocuser Docuseries débarque sur Netflix en février 2020

Un autre vrai docuseries criminelles est sur le chemin de Netflix à la fin du mois de février qui se concentre sur l’Unabomber. Unabomber – In His Own Words arrive sur Netflix dans le monde le 22 février 2020.

Netflix a beaucoup investi dans de vrais documentaires sur le crime au fil des ans avec ses titres notables, notamment Making a Murderer. Cette série documentaire qui se compose de quatre épisodes sur 4 heures jette un regard en profondeur sur Ted Kaczynski également connu sous le nom de Unabomber.

Vous savez peut-être que Discovery a récemment diffusé une série de scripts qui couvrait les événements. Malheureusement, ce n’est pas disponible sur Netflix pour le moment.

De quoi parlent les docuseries et qui est l’Unabomber?

Ted Kaczynski (alias The Unabomber) est remarquable en raison de la chasse à l’homme aux États-Unis pour sa capture et son arrestation. À ce jour, c’est l’enquête la plus coûteuse de l’histoire du FBI. Kaczynski a terrorisé les États-Unis pendant plus de 17 ans en envoyant des bombes aux universités, aux compagnies aériennes et à tous ceux qu’il a vu pousser la technologie.

La série interviewera son frère, David Kaczynski, pour avoir un aperçu de ce qui l’a incité à faire ce qu’il a fait pendant toutes ces années.

Les droits internationaux de la série docu ont été récupérés par Netflix en janvier 2020. Les docuseries sont produites par Yap Films qui sont connus pour leurs œuvres précédentes, notamment The Genetic Revolution, Secrets of Noah’s Ark et Ice Bridge.

Netflix distribuera à l’échelle mondiale à l’exception du Canada

Netflix Canada ne verra pas la sortie d’Unabomber le 22 février. Au lieu de cela, vous le verrez disponible sur Discovery Channel Canada le 28 février. Bien que nous ne puissions pas exclure qu’il arrive à Netflix finalement, ce ne sera probablement pas le cas avant un certain temps.

Nous avons mis à jour notre calendrier de sortie pour février 2020 afin de refléter la sortie d’Unabomber. Les amateurs de documentaires ne manqueront pas ce mois-ci avec des faits saillants tels que Uppity: l’histoire de Willy T. Ribbs, qui a tué Malcolm X? et la Formule 1: Drive to Survive apparaît pour la deuxième saison.

Avez-vous hâte de voir Unabomber – In His Own Words arriver sur Netflix fin février? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.