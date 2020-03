USA USA test de vaccin contre le coronavirus humain

Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont annoncé qu’ils avaient commencé essai clinique humain de phase 1 d’un vaccin les protégeant contre le coronavirus COVID-19 émergé en Chine.

Le vaccin est appelé ARNm-1273 et a été développé par des scientifiques de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et leurs collaborateurs de la société de biotechnologie moderne, Inc., basée à Cambridge, Massachusetts. La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) a soutenu la fabrication du vaccin candidat pour l’essai clinique de phase 1 », a rapporté le NIH.

Les tests, commencés à l’Institut permanent de recherche en santé de Washington à Seattle, seront avec 45 bénévoles, tous des adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans, pour les 6 prochaines semaines.

“Trouver un vaccin sûr et efficace pour prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2 est une priorité urgente de santé publique”, a déclaré le directeur du NIAID, Anthony S. Fauci. “Cette étude de phase 1, lancée à une vitesse record, est une première étape importante vers la réalisation de cet objectif.”

C’est la première étape que les États-Unis entreprennent dans la recherche d’un vaccin contre COVID-19, mais, même si les vaccins se sont révélés sûrs et efficaces, il ne serait pas disponible pour une utilisation extensive pendant 12 à 18 mois, a noté le Dr Anthony Fauci.

Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé par les autorités sanitaires pour prévenir l’infection.

.