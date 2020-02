USA UU accuse Huawei de fraude

Le ministère américain de la Justice et le FBI ont déposé conjointement 16 chefs d’accusation contre la société chinoise Huawei pour un complot présumé visant à violer le statut de la loi sur les organisations corrompues et influentes de Racketeer, utiliser des accords confidentiels pour accéder aux secrets commerciaux d’autres sociétés et les utiliser à votre avantage financier au cours des 20 dernières années.

Le ministère de la Justice dit que Huawei a volé le code source de certains routeurs fabriqués aux États-Unis pour l’utiliser dans leurs produits. On pense que cette société est Cisco. Dans un autre exemple, il est garanti qu’un employé de l’entreprise a pris des photos du tableau de l’un de ces routeurs lors d’une foire de Chicago. L’employé “Huawei” … a été découvert au milieu de la nuit après la fermeture du programme de la journée sur le stand d’une entreprise technologique … retirant le couvercle d’un périphérique réseau et prenant des photos du circuit. “

Dans un autre cas, une entreprise technologique cherchant un partenariat avec Huawei a envoyé un dossier de présentation contenant des informations confidentielles sur leur entreprise pour générer un intérêt commercial avec Huawei et des ingénieurs chinois ont utilisé le matériau pour fabriquer des prototypes.

Ensemble, l’acte d’accusation énumère plusieurs exemples de complot présumé de Huawei pour voler la propriété intellectuelle des États-Unis.

La liste complète des défendeurs comprend Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Device Co., Ltd.; Huawei Device Usa Inc.; Futurewei Technologies, Inc.; Skycom Tech Co., Ltd.; et Wanzhou Meng.

