Usher, Lil Jon et Ludacris se réunissent sur «SexBeat»

Vous savez qu’ils devaient recommencer, non?

Seize ans après avoir atteint le sommet des charts avec «Yeah !,» Usher, Lil Jon et Ludacris se réunissent sur leur nouvelle collaboration «SexBeat». Sur le banger de la chambre à coucher, produit par Jermaine Dupri, le trio ravive la magie de leurs succès passés, “Yeah!” De 2004 et “Amoureux et amis”.

Luda donne le coup d’envoi avec un verset baigné de sexe avant qu’Usher ne fasse monter la température. “SexBeat, mets ça et regarde-nous aller aussi loin que tu me le permets”, chante-t-il, tandis que Lil Jon ajoute ses crunk ad libs.

La chanson, que Lil Jon a prévisualisée lors de sa bataille avec T-Pain, a déjà déclenché le #SexBeatChallenge, avec des influenceurs sociaux montrant leurs mouvements sexy sur Instagram et TikTok.

Le trio devrait se produire ensemble au Lovers & Friends Festival, qui a été reporté au 8 août au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

Usher a fait la une des journaux cette semaine après que The Weeknd ait prétendu avoir copié son son sur son hit de 2012 «Climax». Usher a répondu avec son propre #ClimaxChallenge de fausset avant que The Weeknd n’aborde ses commentaires controversés. “Usher est un roi et toujours une inspiration, donc c’était flatteur d’entendre ce que lui et Diplo ont fait à l’apogée”, a-t-il tweeté.

“SexBeat” suit le single assisté par Usher d’Ella Mai “Don’s Don’t My Time”, pour lequel il a fait ses débuts une vidéo le mois dernier. Il prépare actuellement un nouvel album, son premier depuis Hard II Love en 2016, qui pourrait contenir le récent “Confessions Part III”.