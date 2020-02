Usher présente la piste ‘Confessions 3’

Usher a plus d’aveux.

La superstar du R&B taquine le troisième opus tant attendu de sa légendaire série “Confessions”. Lors d’une performance au “Live from the Cricket Lounge” à Los Angeles lundi, Usher a débuté une nouvelle chanson contenant des paroles énigmatiques.

“Rappelez-vous que lorsque j’étais assis malade, je ne pouvais pas dormir au milieu de la nuit? / Tu as dit: ‘Bébé, laisse-moi t’emmener aux urgences’ / J’ai dit: ‘Non, je vais bien’ / Eh bien, le lendemain, j’ai appris de ma baise que la maladie que j’avais était la vie / Et j’étais fixé à garder la décision de le garder / Sachant que je devais m’en débarrasser. “

Il a ajouté: «Vous pensiez que ce que vous m’avez mis de la partie 2 était la vraie merde» avant de demander à la foule: «Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Tu ne te rends pas compte, hein? “

Les fans avaient différentes théories sur ce sur quoi Usher chantait, y compris une grossesse et un avortement possibles et même une maladie sexuellement transmissible.

Alors @Usher quelle fille muthafuckin est tombée enceinte de vous et a avorté parce qu’elle avait un homme ?? C’est ce que je retire de Lil 3rd Confession.

– 🔞 Keyta Jerai 🌻 (@ LaKeyta395) 25 février 2020

Le jus Usher lowkey-highkey a-t-il donc admis qu’il avait le H sur la confession III?

– Sℓim (@AMOURCHAR) 25 février 2020

Donc, personne ne parlera de l’huissier qui débute ses confessions, partie 3, et lui qui dit qu’il a eu l’herpès?

– SuckMyA $$ 😝🌈 (@iSlappBitchesss) 26 février 2020

Jermaine Dupri, qui a produit «Confessions» et «Confessions, Pt. II “, a reposté le clip, en écrivant,” Et vous pensiez que la partie 2 était la vraie merde? # Confession3. “

On ne sait pas quand la piste complète arrivera. Il y a un an, Usher a fait allusion à une suite potentielle de son album 2004 Confessions ainsi qu’à une nouvelle collaboration avec son “Yeah!” collaborateurs Lil Jon et Ludacris.

En décembre, Usher a abandonné «Ne perdez pas mon temps», une collaboration avec Ella Mai. Il est à la tête du festival Lovers & Friends en mai avec Lil Jon et Ludacris.