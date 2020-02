Usher présente un aperçu de “Confessions 3” où il parle de “maladie”

Usher a récemment interprété ce qui serait nouveau dans son prochain album, mais quelques paroles ont attiré l’attention du public.



Bouclez la ceinture parce que Usher apporte une nouvelle série d’aveux. Le célèbre chanteur de R&B taquine les fans avec la perspective d’une nouvelle musique depuis un certain temps. Il a partagé des photos de lui sur les réseaux sociaux alors qu’il travaille en studio avec certains de nos producteurs préférés et a dit qu’il était enthousiasmé par son nouveau projet. Usher se prépare pour la sortie de Confessions Part III, le prochain épisode de sa série populaire. Lundi 24 février, le chanteur aurait interprété une nouvelle chanson lors de son apparition en direct du Cricket Lounge, et après qu’un clip soit apparu en ligne, certaines personnes pensent que Usher faisait plus que chanter un nouvel air.

Pendant des années, Usher a été la cible de multiples poursuites judiciaires de femmes qui prétendent qu’il leur a donné l’herpès. Le chanteur ne s’est jamais manifesté pour répondre aux allégations, mais des documents judiciaires montreraient qu’il aurait payé un règlement d’un million de dollars à l’un de ses accusateurs. Aucun de nous ne sait vraiment ce que peuvent être les antécédents médicaux d’Usher, mais quelques paroles de sa performance de lundi sont devenues les paroles des médias sociaux.

“Rappelez-vous que lorsque j’étais assis malade, je ne pouvais pas dormir au milieu de la nuit? / Vous avez dit bae laissez-moi vous emmener aux urgences, j’ai dit: ‘Non, Imma va bien / Eh bien, le lendemain, j’ai appris de f * cking autour que la maladie que j’avais était la vie / Et j’ai été fixé avec la décision de le garder, sachant que je devais m’en débarrasser, m’en débarrasser, vivre avec », chantait-il.

Après avoir conclu, Usher a parlé directement au public. “Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire?” Demanda-t-il avec un sourire narquois. “Vous ne vous en rendez pas compte, hein? Eh bien, vous pouvez le lire. “Consultez le clip ci-dessous.

