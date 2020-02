Usher, Wiz Khalifa et Boyz II Men se produisent au Kobe Bryant Tribute

Mamba pour toujours.

Hier soir, des amis et des fans se sont réunis au Staples Center de Los Angeles pour rendre hommage à Kobe Bryant avant que les Lakers de Los Angeles ne prennent les Portland Trail Blazers lors du premier match des Lakers depuis la mort de la légende de la NBA dimanche dernier.

Accompagné d’un orgue à tuyaux, Usher a pris la cour pour effectuer une interprétation émouvante de “Amazing Grace” tout en se tenant devant deux compositions florales avec les numéros 8 et 24, les numéros de Lakers de Bryant.

Le chanteur sombre a été photographié plus tôt dans la soirée assis dans les gradins parmi une mer de maillots jaunes de Bryant. À la suite de son décès, Usher a posté une photo de lui avec Bryant, écrivant «Missin you…»

Quelques jours seulement après leur hommage aux Grammy Awards avec Alicia Keys, Boyz II Men a livré une interprétation émotionnelle de l’hymne national tout en portant des chemises Kobe Bryant # 8. LeBron James a été vu essuyant des larmes aux côtés de ses coéquipiers avant de s’adresser à la foule avec un hommage touchant à Bryant.

“Maintenant, je sais qu’à un moment donné, nous aurons un mémorial pour Kobe, mais je considère cela comme une célébration ce soir”, a déclaré James. «C’est une célébration des 20 ans du sang, de la sueur, des larmes, du corps en panne, du lever, de la position assise, des heures innombrables, de la détermination à être aussi grand que possible. Ce soir, nous célébrons l’enfant qui est venu ici à 18 ans, a pris sa retraite à 38 ans et est probablement devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années. “

Pendant la mi-temps, Wiz Khalifa et Charlie Puth ont réalisé leur collaboration en tête de liste “See You Again” en l’honneur de Kobe, de sa fille de 13 ans, Gianna, et des sept autres personnes qui ont perdu la vie dans le crash d’un hélicoptère dimanche.

“Reposez en paix au regretté grand Kobe Bryant”, a déclaré Wiz à la fin de la représentation. «Paix et bénédictions à toute sa famille. On se souviendra de son héritage. Nous vous aimons, Kobe. “