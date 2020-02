Uss Jussie Smollett plaide non coupable et demande le rejet de l’affaire

Jussie Smollett

La star de “l’Empire” a nié avoir forgé une agression raciste contre lui-même.

La star de “l’Empire”, Jussie Smollett, a plaidé non coupable lundi pour de nouvelles accusations l’accusant d’avoir monté une attaque raciste et homophobe contre lui l’an dernier à Chicago et d’avoir faussement rapporté à la police que l’attaque était réelle.

L’avocate de l’acteur, Tina Glandian, a présenté sa déclaration à six chefs de troubles publics graves. Il a également déclaré au juge James B. Linn qu’il avait demandé à la Cour suprême de l’Illinois de mettre un terme à l’affaire.

L’avocat a qualifié les nouvelles accusations de “calvaire” pour l’acteur et a dit qu’il avait le soutien de ses proches, dont certains sont venus de Californie pour être avec lui.

Elle a dit: “Il est fort, il est dur, il surmontera cela, mais il est frustré par cette persécution contre lui.”

Les avocats de Smollett ont également déposé une requête devant le tribunal du comté de Cook, arguant que le fait de resoumettre les accusations viole la protection contre une double inculpation pour le même crime.

La prochaine audience aura lieu le 18 mars.