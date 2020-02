Usun Yoon triomphe avec Concha Piquer avec un clin d’œil à Rajoy inclus

Contrairement à d’autres invités de «Votre visage me sonne», celui du septième gala de la huitième édition a voulu être présent dès le début de la soirée avec le reste des concurrents. D’autres fois, nous voyons comment le présentateur se connecte avec l’invité et il donne des indices sur sa performance. Usun Yoon, en revanche, a accueilli la nuit depuis les canapés des participants et, bien qu’il soit allé répéter, il est revenu plusieurs fois.

Usun Yoon dans ‘Ton visage me sonne’

Mais jusqu’à la fin, nous n’avons pas su qui allait imiter et quel serait le thème choisi. Après avoir vu l’hommage à l’équipe du programme, le collaborateur Il s’est assis avec Manel Fuentes et a avoué que ce serait Concha Piquer et qu’il chanterait “A lime and lemon”. La présentatrice, surprise parce que c’est son pôle opposé, lui a demandé la raison et elle a dit qu’il y a de nombreuses années il avait entendu “In étrange land”, à propos de l’émigration d’Espagnols vers les Etats-Unis et qu’il l’aimait beaucoup.

Depuis ce moment il l’écoute tous les soirs de Noël car il se réfère à la réunion de plusieurs Espagnols pour le dîner cette nuit spéciale. Et pour contrer la tristesse que cette chanson implique, alors écoutez “A lime and lemon” pour la joie qu’elle dégage. Sa performance a été brillante. Il a pris la scène avec un costume classique, un chapeau et un parapluie et a obtenu un accent très travaillé et similaire à Piquer.

Clin d’œil aux manquements de Rajoy

Comment pourrait-il en être autrement, Àngel Llàcer lui a demandé de participer à la neuvième édition du programme et l’a fait en coréen. Lolita a essayé de le répéter, sans le même sort, et Carlos Latre a mis le point d’humour dans les cotes. Imitant Rajoy dans l’une de ses nombreuses phrases virales et se référant au thème de la chanson, il a fini par dire: “Si le voisin est célibataire, c’est parce que le maire et le voisin sont ceux qui veulent que le maire soit le voisin”.

