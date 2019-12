Uth Ruth Wilson a quitté 'The Affair' en raison de demandes excessives de nudité

L'actrice britannique a trouvé l'environnement de travail si "hostile" qu'il est devenu toxique.

Ruth Wilson a démissionné de l'émission de télévision américaine à succès The Affair en raison de "l'environnement de travail hostile" et des exigences croissantes qu'elle soit nue devant la caméra, selon un nouveau rapport choquant.

L'actrice britannique de 37 ans a connu un grand succès en incarnant Alison Bailey dans la série dramatique Showtime, gagnant un Golden Globe et des millions de nouveaux fans à travers le monde, mais a quitté la série en 2018 sans explication.

Ruth a ensuite fait savoir qu'il y avait quelque chose de plus important derrière son départ quand il a déclaré aux journalistes qu '"il n'était vraiment pas autorisé à parler" de sa décision de quitter la série, et un nouveau rapport du Hollywood Reporter prétend avoir découvert les vrais. Raisons pour lesquelles Ruth est partie. Le programme révèle que la raison en est «les frustrations persistantes avec la nudité requise d'elle» et «qu'elle a finalement ressenti un environnement de travail hostile».

On dit que Ruth a eu des problèmes avec Sarah Treem, la showrunner de The Affair, qui aurait poussé les stars de la série à se déshabiller en commentant "Tout le monde vous attend" ou "Vous êtes belle."

"Ce sont des choses que l'on pourrait penser provenir de la bouche d'un homme des années 50", a expliqué la source du programme. "L'environnement était très toxique."

Cependant, Treem a nié les accusations dans une déclaration au Hollywood Reporter, dans laquelle il a déclaré: «Je ne dirais jamais de telles choses à une actrice. Ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas une personne manipulatrice et j'ai toujours été féministe. J'ai tout fait pour que Ruth se sente à l'aise avec ces scènes.

"L'idée que je cultiverais un environnement précaire ou harcelerais une femme dans l'un de mes programmes est complètement ridicule et sans fondement dans la réalité."

Il est également dit que Ruth a utilisé l'incident de reiner comme facteur clé dans la négociation de son départ.