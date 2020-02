Utilisez-vous trop votre téléphone portable? Regardez ces exercices pour les yeux fatigués

Ordinateurs, téléphones portables, tablettes, jeux vidéo … la vie moderne regorge d’écrans qui affectent un peu nos yeux et, avec le temps, peuvent causer de terribles lésions oculaires.

1 février 2020

Lorsque vous sentez que vos yeux sont fatigués, effectuez ces exercices et voyez comment vous pouvez vous sentir un peu mieux. Vos yeux vous remercieront!

Paumes sur les yeux

Dans une pièce ou un espace sombre et fermé, placez la paume de vos mains sur vos yeux. Détendez-vous et respirez profondément. Retirez ensuite lentement vos mains et ouvrez vos yeux.

Les quatre directions

Asseyez-vous et essayez de concentrer vos yeux sur un point aussi éloigné que possible. Gardez-le fixe pendant environ trois à six secondes à chacun des quatre points principaux: haut, bas, gauche et droite. Il est important que ce que vous bougez soit les yeux, pas la tête.

Massage

Ce massage aidera vos yeux à se détendre. Les yeux fermés, massez la zone sous les sourcils avec des mouvements circulaires en utilisant le bout de vos pouces. Assurez-vous de descendre du haut du nez jusqu’aux paupières.